Regione Abruzzo, Sociale: attivi in regione gli sportelli per il supporto alle vittime di reato

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 7 feb. – Nove sportelli di ascolto a servizio dei cittadini che sono rimasti vittime di reato – recita il testo pubblicato online. È l’ultima iniziativa avviata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con Horizon Service di Sulmona e Associazione Focolare di Scerne di Pineto che hanno realizzato una nuova rete di servizi a sportello a disposizione delle vittime di reato soprattutto nella prima fase degli eventi – aggiunge la nota pubblicata. Finanziato dal ministero della Giustizia, il progetto si pone l’obiettivo di creare una prima ed efficace “rete di sicurezza” che sia in grado di proteggere e dare assistenza alle vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “E’ in questa fase degli eventi – spiega l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – che la vittima ha bisogno di supporto per allontanare l’idea o la suggestione di essere isolata o di non essere pienamente compresa – Da qui la proposta di realizzare sul territorio una serie di punti di ascolto e supporto organizzati, gestiti e realizzati da due solide realtà da anni operanti nel Terzo Settore che hanno messo a disposizione professionalità ed esperienza per allestire la rete – Il nuovo servizio – conclude Roberto Santangelo – si va ad aggiungere a quelli già da tempo attivi su tutto il territorio regionale: dai Centri antiviolenza alle Case Rifugio fino alle strutture di ascolto e trattamento per uomini maltrattanti”.Le città che ospitano lo sportello sono: Avezzano, Castel di Sangro, Chieti, Martinsicuro, Pescara, Pineto, Scafa, Sulmona e Vasto, dove gli operatori e le operatrici sono in grado di fornire primo ascolto, sostegno psicologico, orientamento ai servizi del territorio e informazione sui diritti – aggiunge la nota pubblicata. L’équipe è composta da figure professionali adeguatamente formate quali assistenti sociali, psicologi e avvocati e offre sostegno alle vittime di ogni tipo di reato, senza discriminazione di età, genere, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sociale o economica – viene evidenziato sul sito web. Oltre alle vittime dirette, vengono assistiti anche i familiari o i conviventi che abbiano sofferto conseguenze a causa del reato subito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il servizio è raggiungibile con il numero verde 800 031906, con numero di cellulare 342 7743032 oppur mediante email all’indirizzo: vittimereato – abruzzo@gmail.com. IAV 250207

