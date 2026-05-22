Regione Abruzzo, Sociale, boom di richieste per l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”

Dal sito della Regione Abruzzo:Oltre 200 richieste di finanziamento di progetti che interessano i cittadini abruzzesi over 65, centinaia di associazioni e enti coinvolti, 206 progetti potenzialmente finanziabili – Sono i numeri che danno la misura del boom che ha fatto registrare l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, finanziato per 3,8 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE Plus, i cui esiti provvisori sono stati pubblicati sul sito coesione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Pubblicato nel dicembre scorso, l’avviso prevede il finanziamento di progetti di coesione sociale che investano cittadini over 65. L’obiettivo è promuovere benessere, inclusione sociale e qualità della vita, rafforzando il ruolo attivo degli anziani nella comunità.“Il successo dell’avviso – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – conferma quanto mai sia attuale il tema dell’invecchiamento della popolazione e la capacità della stessa di essere parte attiva della società. La scelta di recitare un ruolo centrale nella società si è concretizzata con la presentazione di centinaia di progetti che mettono al centro il cittadino over 65. Altro elemento importante – prosegue Santangelo – è la provenienza geografica dei progetti presentati che copre tutte le realtà territoriali regionali”.L’esame delle 200 richieste ha portato a stilare un elenco provvisorio di oltre 171 progetti potenzialmente finanziabili – Nei prossimi mesi sulla base di questo elenco verrà stilata una graduatoria di merito che indicherà i progetti finanziati e l’entità del finanziamento fino all’esaurimento delle risorse – I progetti ammessi prevedono il coinvolgimento di almeno 30 partecipanti over 65, hanno una durata massima di 12 mesi e saranno finanziati con importi compresi tra 30.000 e 50.000 euro – “Investire sull’invecchiamento attivo – conclude l’assessore Santangelo – significa tutelare la salute e il benessere dei nostri cittadini più maturi, ma anche valorizzarne competenze ed esperienze come risorsa preziosa per tutta la comunità”.Supporto all’invecchiamento attivo

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it