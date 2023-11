Regione Abruzzo, Sociale: domani a Tossicia inaugurazione laboratorio per “Dopo di noi”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 14 nov. – L’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, sarà presente domani, mercoledì 15 novembre alle ore 17, presso la sede della Comunità montana Gran Sasso a Tossicia, alla cerimonia di inaugurazione dell’appartamento/laboratorio per le attività del progetto “Dopo di noi”. L’iniziativa si pone l’obiettivo di proteggere le persone che presentano una disabilità grave, prive del sostegno famigliare o che hanno genitori che non sono in grado di fornire il giusto sostegno – recita il testo pubblicato online. Con l’assessore Quaresimale sarà presente che il commissario della Comunità montana, Claudio D’Archivio – aggiunge testualmente l’articolo online. US 231114

