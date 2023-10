Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, 2,1 mln per progetti rivolti a persone con spettro autistico

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 3 ott. – Può contare su una dotazione finanziaria record di 2,1 milioni di euro il primo avviso per il finanziamento di progetti specifici rivolto esclusivamente alle persone con disturbo dello spettro autistico – I dettagli dell’intervento sono stati illustrati dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che gli uffici hanno pubblicato l’avviso con scadenza 4 novembre – si apprende dalla nota stampa.

“La misura ha una sua straordinarietà sia nell’unicità dei soggetti beneficiari, nel senso che in passato erano state previste altre figure con disabilità tra i potenziali destinatari, sia nella consistenza della dotazione finanziaria di 2,1 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. È la prima volta – ha sottolineato Quaresimale – che un avviso del genere può contare su questa dotazione finanziaria e questo apre la strada al finanziamento di diversi progetti che vogliono agevolare sia l’inclusione scolastica e sociale per i più piccoli, sia l’inclusione lavorativa per gli adulti – precisa la nota online. Per questo possiamo dire che si tratta di un avviso ‘a tutto tondo’, perché viene incontro alle esigenze delle persone con spettro autistico e soprattutto perché esso è concertato con gli operatori del settore proprio nella parte dell’offerta dei servizi sociali”.

Nello specifico, come accennato, l’avviso prevede due tipologie di interventi: percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher, con dotazione finanziaria di poco superiore ai 1,2 milioni di euro; progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa, con dotazione di 900 mila euro – recita il testo pubblicato online. Sono ammessi a presentare istanza di finanziamento partenariati costituiti tra gli Ambiti distrettuali sociali e Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo Settore – si apprende dalla nota stampa. Il partenariato dovrà essere composto dagli Ambisti distrettuali facenti parte della medesima provincia abruzzese e da uno più soggetti del Terzo Settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presentazione delle domande all’indirizzo dpg023@pec.regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it entro il 4 novembre 2023. IAV 231003

