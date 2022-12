Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, 500 mila euro alle Asp per fronteggiare costi energia

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 2 dic. – Arriva un contributo straordinario di 500 mila euro in favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp). Lo rende noto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che il Consiglio regionale ha votato un suo emendamento che prevede il contributo straordinario – “E’ un ulteriore impegno in favore delle Asp regionali – sottolinea l’assessore Quaresimale – giustificato dall’incremento dei costi energetici cui dovranno far fronte questo inverno le Aziende – Il Consiglio regionale, su mia sollecitazione, ha quindi accolto il grido di dolore degli amministratori delle Asp regionali che si trovano ad affrontare costi decuplicati rispetto agli anni passati sul fronte del riscaldamento e dell’energia elettrica – Da qui la volontà di un aiuto concreto ed economico, con l’intento di evitare situazioni di emergenza che sarebbero andate a ricadere sugli anziani e più fragili”. IAV 221202

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it