Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, a Teramo per la prima volta gli Stati generali

Pescara, 14 mar. – Gli Stati generali delle politiche per la disabilità e il sociale si terranno a Teramo il prossimo 5 aprile – Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, nel fare il punto della programmazione delle politiche sociali – precisa il comunicato. “Per la prima volta in Abruzzo – sottolinea l’assessore Quaresimale – si organizzano gli Stati generali per capire lo stato dell’arte delle politiche sociali sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. È un tavolo di confronto pubblico che abbiamo voluto aprire dopo tre anni nei quali abbiamo concentrato gli sforzi maggiori proprio sulle politiche sociali, di inclusione e di lotta alla povertà e all’emarginazione – si apprende dalla nota stampa. Questa riflessione pubblica ad alta voce la faremo insieme con la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, con la quale ho già avuto contatti e motivo di confronto su queste tematiche”.

La disabilità e lo stato di programmazione delle politiche di inclusione saranno solo un aspetto dell’appuntamento del 5 aprile a Teramo – riporta testualmente l’articolo online. I riflettori saranno puntati anche sulle politiche sociali in generale, con l’indicazione di una serie di interventi che vogliono ridurre lo stato di disagio e di marginalità di una fetta importante della popolazione abruzzese – “Un ruolo decisivo è destinato a recitarlo il nuovo Piano sociale regionale – sottolinea Quaresimale – che quest’anno con l’approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci dei 24 Ambiti distrettuali sociali di fatto entro nel vivo con l’attuazione delle misure di programmazione in esso previste – L’appuntamento di Teramo servirà anche per rafforzare il confronto che finora c’è stato con le associazioni del territorio impegnate nel sociale”. Accanto alla Regione, tra i soggetti organizzatori, ci sarà anche l’Università degli studi di Teramo – IAV 230314

