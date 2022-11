Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, al via istanze dei Comuni per contributi sport disabili

- Advertisement -

(REGFASH) Pescara, 30 nov. – Da domani, 1° dicembre fino al 15 dicembre 2022, sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo (sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it) i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti potranno presentare domanda per ottenere contributi per la realizzazione e l’allestimento di aree che abbiamo specifica destinazione ludico-sportiva oppure per l’acquisto di attrezzature sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo comunica l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale – L’avviso ha una dotazione finanziaria di circa 1,5 milioni di euro con due linee di intervento – recita il testo pubblicato online.

“La prima – spiega l’assessore Quaresimale – ha una posta di poco superiore al milione di euro e riguarda quei Comuni che vogliono creare o migliorare per una maggiore fruizione aree comunali destinate ad attività di sport e gioco – recita il testo pubblicato online. Su questa linea i comuni possono ottenere un finanziamento massimo di 25 mila euro a progetto – riporta testualmente l’articolo online. La seconda linea di intervento, con una dotazione di oltre 400 mila euro – conclude Quaresimale – prevede la possibilità che i Comuni fino a 10 mila abitanti acquistino attrezzature sportive che a loro volta possono essere cedute in comodato d’uso gratuito ad associazioni o società sportive che abbiano all’interno del proprio statuto finalità di promozione dello sport inclusivo o l’avviamento di persone con disabilità alla pratica sportiva”. L’accesso alla piattaforma informatica è possibile solo con SPID. Scadenza domande: 15 dicembre 2022. IAV 221130

