Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, circa 4 mln alla Asp 1 di Teramo per emergenza Covid

Pescara, 9 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – Sfiora i 4 milioni di euro il contributo straordinario erogato in favore della Asp 1 (Azienda servizi alla persona) della Provincia Teramo per le spese sostenute per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, nel corso di una conferenza stampa nella quale è stato reso noto il riparto dei fondi in favore di tutte le Asp regionali.

“L’avviso promosso dalla Giunta regionale – ha detto Quaresimale – conta su una dotazione complessiva di 7 milioni di euro che abbiamo voluto mettere a disposizione delle Asp che hanno avuto un incremento di spesa per far fronte alla misure di prevenzione del Covid. Di fronte ad un quadro economico già di per se difficile delle Asp, le spese per l’emergenza sanitaria non hanno fatto altro che aumentare le difficoltà. Proprio per questo la Giunta ha messo in campo un avviso pubblico, confermando in questo senso l’attenzione verso un settore dei servizi sociali molto importante che interessa soprattutto anziani e fragili – precisa il comunicato. Per la Asp 1 di Teramo – ha aggiunto Quaresimale – si tratta quindi di una boccata d’ossigeno che permette all’azienda di proseguire la propria attività ma soprattutto garantire i servizi alla persona – Le maggiori spese legate alle misure prevenzione Covid – ha aggiunto – avranno in bilancio un capitolo specifico regolarmente finanziato”.

È bene chiarire che l’avviso prevede che il contributo per ogni singola Asp è commisurato in proporzione al numero dei posti letto certificati e riconosciuti dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Partendo da questo criterio, questi i contributi erogati per ogni singola azienda: Asp 1 Provincia di Teramo € 3.971.851,86; Asp 2 della Provincia dell’Aquila € 331.851,85; Asp 1 della Provincia di Chieti € 1.182.222,22; Asp 1 della Provincia di Pescara € 632.592,59 e Asp 2 della Provincia di Teramo € 881.481,48. IAV 230809

