Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, contributi a genitori che assistono minore disabile

Pescara, 27 ott. – Il genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare o in condizione di disabilità potrà avere un contributo economico in grado di valorizzare il lavoro di assistenza – si apprende dal portale web ufficiale. È quanto prevede il nuovo Avviso pubblico del Caregiver, promosso dall’assessore alle Politiche sociali Pietro Quaresimale, per la concessione di contributi economici per l’anno 2022 con una dotazione finanziaria complessiva di 700 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Avviso è aperto fino al 25 novembre, data entro la quale si potranno presentare domande per ottenere un contributo massimo di 10 mila euro per nucleo familiare secondo le indicazioni fissate dalla Giunta regionale – si apprende dalla nota stampa.

“E’ un avviso atteso da molti – precisa l’assessore regionale – soprattutto perché la Regione dà un contributo concreto a quei genitori che, inoccupati o disoccupati, si dedicano in maniera continuativa al minore affetto da malattie rare o in condizione di disabilità. Il nostro obiettivo è favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara per la quale è necessaria un’assistenza domiciliare – si apprende dalla nota stampa. Molto spesso questi genitori sono costretti ad abbandonare un’occupazione per dare assistenza continuativa ai propri cari – aggiunge la nota pubblicata. Il contributo che mettiamo a disposizione vuole alleviare questa condizioni senza alcuna pretesa di risolverla”. Dal punto di vista finanziario, “questo avviso – aggiunge Quaresimale – fa registrare la dotazione finanziaria più alta rispetto agli avvisi degli anni precedenti”. Non solo: “siamo in procinto di portare all’esame della Giunta la programmazione del Caregiver finanziata dal Fondo nazionale per 550 mila euro a cui si aggiungeranno risorse per oltre 300 mila euro provenienti dal bilancio regionale”. I soggetti interessati devono presentare richiesta di partecipazione esclusivamente on line sulla piattaforma digitale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello – riporta testualmente l’articolo online. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. Alla piattaforma è possibile accedervi solo con SPID. IAV 221027

Leggi l’avviso

