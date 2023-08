Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, finanziato progetto per non vedenti e ipovedenti

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Al via corso per centralinista telefonico addetto all’Urp

Pescara, 1 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato pubblicato, questa mattina, sul sito dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti ONLUS, il bando di ammissione al corso per centralinista telefonico addetto al URP per non vedenti e ipovedenti – precisa il comunicato. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore regionale al Sociale, Pietro Quaresimale, e dal presidente del Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Americo Montanaro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta – ha spiegato Quaresimale- di un progetto ideato e presentato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Abruzzo, finanziato quasi interamente dalla Regione con circa 49mila euro sui 59mila complessivi – precisa la nota online. Ritengo – ha aggiunto l’assessore regionale – che sia un’opportunità rilevante in quanto il corso garantirà a tutti i partecipanti la possibilità di acquisire sia la qualifica di centralinista telefonico tradizionalmente inteso, sia competenze aggiuntive nell’ambito della gestione e del trattamento delle informazioni nella fornitura dei servizi mediante il telefono ed il supporto informatico – Al di là della sua indubbia valenza sociale -ha concluso Quaresimale – questo progetto potrà anche garantire degli interessanti sbocchi occupazionali e non è cosa da poco”. /230801

