Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale plaude alla proroga di Canzio come commissario ASP di Teramo

– Sociale: Quaresimale plaude alla proroga di Canzio come commissario ASP di Teramo

Delineato il piano di risanamento del debito mentre si lavora all’adeguamento delle tariffe – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Pescara, 12 lug. L’assessore regionale al Sociale, Pietro Quaresimale, all’indomani dell’atto di proroga per ulteriori sei mesi di Roberto Canzio come Commissario dell’ASP n.1 di Teramo, approvato dalla Giunta regionale, intende mettere in risalto l’ottimo lavoro compiuto dal Commissario nonostante le difficoltà legate al risanamento del debito pregresso di circa 12 milioni di euro – recita il testo pubblicato online.

“In particolare, – spiega Quaresimale – il Commissario Canzio non solo ha messo a punto un vero e proprio piano di risanamento del debito ma si è anche attivato per il reperimento di nuove risorse, anche grazie ai due avvisi pubblicati dal mio assessorato a favore delle ASP. Si sta inoltre lavorando sull’adeguamento delle tariffe, un percorso che deve essere ancora completato ma che presto troverà la sua definizione”. “Infine – conclude l’assessore – ci tengo a precisare che dopo il primo avviso nel quale la Regione ha erogato all’Asp 1 di Teramo la somma di 1,4 milioni di euro, arriveranno i nuovi fondi che ammontano a circa 250.000 euro per il Bonus Energia e a circa 3,9 milioni euro dei 7 milioni complessivi derivanti dall’avviso FSC (Fondo sviluppo e coesione) per la gestione post Covid”. US 230712

