Regione Abruzzo, Sociale: Regione Abruzzo presente a Rimini all’Expoaid

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:C’è anche la Regione Abruzzo all’Expoaid di Rimini, l’iniziativa in programma fino a sabato 27 giugno promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli rivolta al Terzo settore, alle associazioni e alle realtà che si occupano di disabilità. A Rimini l’Abruzzo ha un piccolo spazio espositivo nel quale presenta le ultime iniziative avviate nel campo delle Politiche sociali, a cominciare dal percorso avviato nei primi giorni di giugno sull’integrazione sociosanitaria dei servizi fino al prossimo evento, Festival regionale del Sociale, in programma all’Aquila alla fine di luglio – recita il testo pubblicato online. “La scelta di essere presenti a Rimini – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – fa parte di una strategia che vuole collocare la Regione Abruzzo all’interno di eventi di respiro nazionale – Lo abbiamo fatto a Firenze quando il Ministro Locatelli ha voluto organizzare una grande manifestazione sul turismo accessibile e siamo felici di ripetere la presenza a Rimini in occasione di una manifestazione che vuole mettere insieme tutto il mondo del Terzo settore, del volontariato e dell’associazionismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una scelta, quella del Ministro Locatelli – prosegue Santangelo – che ci vede favorevoli perché la stessa cosa facciamo in Abruzzo, favorendo la continua interlocuzione con il mondo e gli operatori del Sociale”.Expoaid è soprattutto l’occasione per attività e momenti di confronto con seminari dedicati ai temi del lavoro, dell’autonomia, della vita indipendente, dello sport, delle malattie rare e del Progetto di vita – si legge sul sito web ufficiale. “Tutti ambiti – aggiunge Santangelo – sui quali la Regione ogni giorno lavora, mettendo a disposizione degli operatori e delle associazioni gli strumenti finanziari e materiali per la migliore realizzazione dei programmi”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it