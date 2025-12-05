Regione Abruzzo, Sociale: Santangelo, diamo ai giovani radici solide e ali per volare con un progetto rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 5 dic. – “Radici e Ali – Giocare, Imparare, Crescere Insieme”, è l’iniziativa educativa gratuita rivolta a 50 bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, promossa dal Centro Studi La Meta APS e da ASD Aurora, con il finanziamento della Regione Abruzzo – Assessorato alle Politiche Sociali.Il progetto è stato presentato questa mattina, a L’Aquila, dall’assessore Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della conferenza stampa, gli intervenuti – Rachele De Luca, Amministratore Delegato del Centro Studi La Meta APS; Roberta Franchetti, Responsabile dell’area motoria per ASD Aurora; e Vanessa Rotilio, Psicologa e Responsabile del Progetto – hanno illustrato gli obiettivi e le attività previste, evidenziando l’importanza di un approccio integrato tra dimensione cognitiva, emotiva e motoria – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto, della durata di 10 mesi (da dicembre 2025 a settembre 2026), prevede un articolato programma educativo rivolto a due fasce di età:4–6 anni, con laboratori di pregrafismo, giochi motori inclusivi, attività Montessori, Aula Natura e Orto Didattico Sensoriale, yoga e mindfulness educativa;6–16 anni, con sostegno post-scolastico, laboratori STEM e di cittadinanza digitale, attività multisport, tornei interculturali e sport adattivo, yoga e mindfulness per la gestione delle emozioni.Particolare attenzione è dedicata anche alle famiglie, attraverso workshop formativi, eventi intergenerazionali e uno sportello psicologico gratuito e permanente – “Radici e Ali è un investimento sul futuro della nostra comunità – ha detto l’assessore Santangelo – Garantire pari opportunità educative significa offrire ai nostri giovani radici solide per crescere e ali per volare verso il proprio potenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Regione siamo orgogliosi di sostenere iniziative che promuovono inclusione, cittadinanza attiva e benessere sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un modo per evitare l’isolamento e favorire una vera vita comunitaria è offrire ai ragazzi esperienze concrete, percorsi di vita reale che li aiutino a diventare gli adulti di domani – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di una progettualità di grande valore e per questo ringrazio il centro studi e la Asd Aurora che hanno promosso l’iniziativa”.Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 dicembre e rappresentano un’opportunità concreta per offrire ai bambini e ai ragazzi un percorso educativo ricco e accessibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli inviando una email a centrostudilameta@gmail.com o asd.aurorasport@gmail.com, oppure contattando il numero 391 7708996.

