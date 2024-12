Regione Abruzzo, Sociale: Santangelo, ok ad avviso che rimborsa spese a malati oncologici

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 29 nov. – C’è tempo fino al 29 dicembre per presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo familiare è presente un componente affetto da patologia oncologica – È quanto stabilisce il nuovo avviso che l’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato stamane in coerenza con quanto stabilisce la legge regionale 24/2023.“La grande novità di quest’anno – sottolinea l’assessore Roberto Santangelo – è il raddoppio della dotazione finanziaria dell’avviso, passata da 100 a 200 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Questo significa che salirà il numero delle famiglie che beneficeranno del contributo, anche se l’anno scorso la Giunta regionale riuscì parimenti a finanziare tutte le domande con i requisiti di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quest’anno con un impegno finanziario raddoppiato diamo un punto di certezza che porterà fiducia in quelle famiglie bisognose di un supporto economico per far fronte alle spese ordinarie, extra sanitarie, che si patiscono con l’attuazione della cura”.L’anno scorso le famiglie che hanno presentato istanza sono state 140, di queste ammesse a finanziamento, che avevano cioè tutti i requisiti indicati nell’avviso, sono state 94 che sono state tutte finanziate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nello specifico l’avviso si rivolge oltre che ai malati oncologici anche ai trapiantati o in attesa di trapianto prevedendo una compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure nell’anno 2023. Il contributo economico è erogato su base percentuale in relazione alla tipologia di spesa e al soggetto beneficiario, persona fragile o accompagnatore, oscilla dal 50% al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo per ogni singola domanda di 2 mila euro che aumenta a 3 mila in caso di rimborso a paziente e familiare – si apprende dalla nota stampa. “L’avviso dà attuazione a quanto stabilito dalla legge regionale riformata alla fine della scorsa legislatura – aggiunge l’assessore Santangelo – ampliando la platea dei potenziali beneficiari in modo da includere più categorie di famiglie alle prese con spese e incombenze economiche legate alla gestione della malattia oncologica – si apprende dal portale web ufficiale. L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari e il raddoppio della dotazione finanziaria – conclude l’assessore – ci inducono ad essere ottimisti sul buon esito dell’avviso”. Le domande vanno presentate esclusivamente on line sul sportello digitale della Regione Abruzzo, all’indirizzo sportello – riporta testualmente l’articolo online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. IAV 241129PER SAPERNE DI PIU’

