Regione Abruzzo, Sociale: Santangelo, ok ad avviso contributi per emergenza alimentare

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 21 feb. – Emergenza alimentare delle persone in stato di povertà o che non hanno fissa dimora – si legge sul sito web ufficiale. Si muove su queste direttici il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali che prevede sostegno economico alle associazioni di volontariato, agli enti del Terzo settore e alle Caritas regionali impegnati nell’emergenza alimentare – “L’avviso, che ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro, – spiega l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – tocca un punto particolarmente sensibile nella scala delle emergenze sociali che cerchiamo in tutti i modi di ridurre con le politiche intraprese negli ultimi mesi – precisa la nota online. Certo è che ci troviamo all’interno di un settore nel quale il lavoro delle associazioni, degli enti e delle Caritas è centrale per garantire la sussistenza di soggetti particolarmente svantaggiati”.La platea dei potenziali beneficiari è costituita da persone che si trovano in stato di povertà o senza fissa dimora che hanno bisogno, attraverso gli enti e le associazioni del Terzo settore, di un aiuto concreto e quotidiano per il sostegno alimentare – si apprende dalla nota stampa. “Il numero dei soggetti che vivono l’emergenza alimentare è ancora sostenuto per una realtà come quella abruzzese – aggiunge Santangelo – e l’intento della Regione è di ridurre non solo il numero dei potenziali beneficiari ma creare le condizioni per collocare sul mercato del lavoro queste persone in modo da avere un salario dignitoso che li faccia uscire dallo stato emergenziale”.Possono chiedere finanziamenti per sostenere politiche di sostegno alimentare gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo possono fare per quattro tipologie di intervento: raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione; attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora; attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate; ed infine attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema – si legge sul sito web ufficiale. Le domande vanno presentate per posta certificata all’indirizzo dpg023@pec.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it entro il 17 marzo 2025. IAV 250221

