Regione Abruzzo, Sociale: Santangelo, via libera ai rimborsi alle famiglie con malati oncologici

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 2 gen. – Sono 120 le famiglie abruzzesi che beneficeranno del contributo regionale quale rimborso delle spese sostenute per la cura dei propri congiunti malati oncologici o trapiantati nell’anno 2024. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, dopo che gli uffici regionali, a tempo di record, hanno pubblicato la graduatoria delle famiglie beneficiarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le istanze per la richiesta del rimborso sono scadute il 30 dicembre, il 31 è stata stilata la graduatoria dei beneficiari e nei prossimi giorni verranno liquidate le somme ai richiedenti.“La possibilità per le famiglie di disporre da subito del contributo non è l’unico dato positivo – afferma l’assessore Roberto Santangelo – in quanto, grazie al raddoppio delle risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale, si sono potute soddisfare tutte le istanze presentate che avevano i requisiti richiesti dall’avviso pubblico – Il raddoppio delle risorse da 100 mila a 200 mila euro ha permesso alla Regione di dare certezze alle famiglie richiedenti sull’ottenimento o meno del contributo in ragione delle previsioni di spesa in riferimento agli anni precedenti”.Secondo i dati forniti dagli uffici, sono state 142 le istanze arrivate sulla piattaforma regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di queste, 120 sono risultate essere in linea con quanto richiesto dall’avviso e dunque verranno finanziate; 22 invece sono le istanze che sono state respinte, di queste 19 non hanno i requisiti di legge, 3 sono domande che sono state ripetute sulla piattaforma – viene evidenziato sul sito web. Rispetto all’anno scorso, le domande dei richiedenti sono indicativamente le stesse (140 nel 2023), “quello che diverge – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali – è il numero dei beneficiari che passa da 94 a 120. Ed è quello che si era prefissato la Giunta regionale che con l’incremento delle risorse destinate al rimborso voleva ampliare quanto più possibile la platea dei beneficiari – Obiettivo che va a braccetto con quello conseguito con l’avviso Vita Indipendente, per il quale l’impegno della Giunta e del Consiglio regionale di reperire risorse aggiuntive per otre 3 milioni di euro, ha permesso di soddisfare tutte le richieste”.È il caso di ricordare che l’avviso era diretto ai malati oncologici, ai trapiantati o in attesa di trapianto prevedendo una compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure nell’anno 2024. Il contributo economico è erogato su base percentuale in relazione alla tipologia di spesa e al soggetto beneficiario, persona fragile o accompagnatore, oscilla dal 50% al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo per ogni singola domanda di 2 mila euro che aumenta a 3 mila in caso di rimborso a paziente e familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. IAV 250102

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it