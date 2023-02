Regione Abruzzo, Sociale: un corto per sostenere donne vittime violenza

- Advertisement -

Pescara, 23 feb. – Un cortometraggio girato interamente in Abruzzo con attori abruzzesi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – si apprende dalla nota stampa. È lo spunto più interessante del progetto “Ricomincio da me…liberamente”, ideato e realizzato dall’associazione Joseph, per sostenere le donne vittime di violenza e diffondere la consapevolezza sul tema – Il cortometraggio, che verrà presentato domani, venerdì 24 febbraio alle ore 18:30, presso il cinema Ciakcity Polycenter di Rocca San Giovanni (ingresso gratuito), è parte di un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo per il tramite dell’assessorato alle Politiche sociali.

“L’iniziativa – commenta l’assessore Quaresimale che prenderà parte all’evento di domani – vuole alzare il livello di attenzione dell’opinione pubblica verso un tema di drammatica attualità, che vede tragicamente al centro la figura della donna vittima di violenze e abusi, costretta ad un delicato percorso di recupero psicologico e sociale per riappropriarsi della propria quotidianità. Su questo fronte – prosegue l’assessore regionale – la Regione è impegnata da tempo con una programmazione specifica mirata a creare un welfare responsabile che promuova l’indipendenza, economica e personale, come primo strumento per uscire da contesti violenti”.

Il progetto nasce e si sviluppa sull’esperienza e sulla conoscenza del territorio che l’associazione Joseph ha registrato nei suoi 10 anni di attività a sostegno di contesti svantaggiati, fornendo sostegno socio-economico a singoli e famiglie in condizioni di fragilità materiale e umana – si apprende dal portale web ufficiale. “La scelta di rivolgersi direttamente alle associazioni presenti sul territorio per campagne di sensibilizzazione – precisa Pietro Quaresimale – fa parte della strategia voluta dall’assessorato, nella convinzione che la creazione di strumenti di difesa contro la violenza non possono essere calati dall’alto ma devono essere frutto dell’esperienza sul territorio”.

Subito dopo la proiezione della prima del cortometraggio dal titolo “La polvere sopra la neve”, è prevista una tavola rotonda che vede oltre all’assessore Pietro Quaresimale la partecipazione di Eide Spedicato, sociologa e saggista, e Francesca Vecchioni, presidente di Diversity. Il cortometraggio è stato realizzato con la collaborazione di PicSat Abruzzo, gruppo di giovani talenti frentani dell’audiovisivo; al progetto hanno inoltre collaborato i comuni di Treglio, Santa Maria Imbaro e Castel Frentano, il Rotary club di Lanciano e le associazioni Donnè, Dafne e I Colori dell’Iride – recita la nota online sul portale web ufficiale. IAV 230223

