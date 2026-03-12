Regione Abruzzo, Sodecia: accordo in Regione, cassa integrazione fino al 2026 per 39 lavoratori

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“Si è concluso con un accordo in Regione Abruzzo la vertenza dei lavoratori della Sodecia di Raiano, dopo circa sei estenuanti mesi di trattative ed incontri in sede istituzionale che ci ha visti incalzare l’azienda decisa a chiudere in maniera irremovibile lo storico stabilimento peligno – La Regione Abruzzo non certifica le chiusure dei siti produttivi e per questo ci siamo mossi per trovare la soluzione meno dolorosa per le maestranze e le loro famiglie – Abbiamo ospitato in sede istituzionale una serie di incontri che ora hanno dato il loro risultato accettabile con la soluzione trovata tra sindacati e azienda per la tutela di 39 lavoratori”. Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca al termine della riunione che ha portato le parti a condividere un accordo per il ricorso ad un ulteriore periodo di cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026.“Oggi possiamo dire, anche se con un pizzico di amarezza, che si è conclusa una vertenza partita senza alcuna prospettiva di soluzione, da una parte la società, irremovibile nella decisione – spiega l’assessore – di chiudere lo stabilimento di Raiano e il contestuale trasferimento dei lavoratori a Chivasso, con l’unica alternativa del licenziamento e della perdita del lavoro e, dall’altro lato, Regione, Istituzioni locali e lavoratori e organizzazione sindacali contrari a ogni scelta”.“Un risultato ottenuto dal confronto tra i lavoratori, sindacati, istituzioni locali e regionali, la Sodecia e gli Uffici regionali che, con impegno e competenza, lavorando in sinergia anche con il Ministero del Lavoro e con Inps, hanno permesso di individuare il ricorso ad una proroga della cassa integrazione, evitando l’alternativa dei licenziamenti annunciati negli scorsi mesi dall’azienda di Raiano – riporta testualmente l’articolo online. Ora dobbiamo impegnarci – spiega l’assessore Magnacca – attraverso una puntuale attività di azioni di politiche attive del lavoro, da porre in essere attraverso i Centri per l’Impiego regionali, anche di concerto con Sodecia, per sostenere, ove necessario, i lavoratori, con interventi di outplacement per agevolare il rientro nel mondo del lavoro”.All’incontro hanno partecipato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Raiano Antonietta Mancone e la consigliera regionale Maria Assunta Rossi.“Credo sia giusto partire da un dato positivo: l’ottenimento della CIG per i lavoratori della Sodecia è un risultato importante perché concede un po’ di respiro a tante famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a lavorare per tutelare al massimo i dipendenti, portando avanti un confronto costante e costruttivo insieme ai sindacati – precisa la nota online. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale Tiziana Magnacca per il continuo impegno dimostrato nel seguire questa vicenda e nel raggiungimento di questo primo risultato a tutela dei lavoratori” ha dichiarato la consigliera Rossi.“Grazie all’attività svolta dalla Regione e a questo accorso sono state create le condizioni della restanza – ha affermato l’assessore Mancone – per consentire ai lavoratori di restare nel territorio”.

