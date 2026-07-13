Regione Abruzzo, Solidarietà: Quaglieri, la Partita del Cuore porta l’Abruzzo al centro della solidarietà

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale: «La Partita del Cuore rappresenta il volto più autentico dello sport: quello che unisce le persone, sostiene chi ha più bisogno e trasforma la solidarietà in un messaggio concreto di speranza». Lo dichiara l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport Mario Quaglieri, in occasione della 35ª edizione della Partita del Cuore, in programma questa sera allo stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. «Per l’Abruzzo è motivo di grande orgoglio ospitare ancora una volta un evento di rilievo nazionale, inserito nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e realizzato con il supporto della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, capace di coniugare beneficenza, spettacolo e promozione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Manifestazioni come questa dimostrano come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di partecipazione, sensibilizzazione e vicinanza alle persone».«Rivolgo un sincero ringraziamento alla Nazionale Cantanti, alla Nazionale della Politica, agli organizzatori, ai volontari, alle istituzioni e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, contribuendo a diffondere valori di solidarietà e condivisione che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera comunità», conclude Quaglieri.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it