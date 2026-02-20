- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, Sopralluogo alla Maielletta del presidente Marsilio e del sottosegretario D’Amario

Dal sito della Regione Abruzzo:Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo alla Maielletta, insieme al sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario ed al direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera – viene evidenziato sul sito web. Un’abbondante nevicata ha reso l’ambiente perfetto per l’ispezione – si apprende dalla nota stampa. Al sopralluogo hanno partecipato, anche i sindaci di Pretoro e di Roccamorice – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente ha sottolineato l’impegno della Regione nel potenziare e migliorare gli impianti sciistici – “Stiamo facendo del nostro meglio per sviluppare questo progetto – ha dichiarato Marsilio – abbiamo lavorato insieme ai sindaci per analizzare le carte, visitare i luoghi e pianificare lo sviluppo della montagna, mettendo finalmente i tasselli al posto giusto”.Questo intervento si inserisce nel contesto delle risorse messe a disposizione dalla Regione per arricchire gli impianti e valorizzare le potenzialità turistiche e sportive del territorio, attese da troppo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sopralluogo si è svolto in una giornata particolarmente suggestiva, con neve fresca che il Presidente ha augurato possa essere di buon auspicio per il futuro del progetto – recita il testo pubblicato online. Marsilio ha, infine, confermato la sua presenza sul traguardo del Blockhaus in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia di ciclismo del prossimo 15 maggio – riporta testualmente l’articolo online.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

