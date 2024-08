Regione Abruzzo, Sottoscritto Accordo al Mimit tra Gruppo Toto e società cinese per grande insediamento produttivo in Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 8 agosto – (Regflash) “Accolgo con entusiasmo la notizia dell’Accordo sottoscritto al Mimit tra il Gruppo Toto (Renexia) e un’importante società cinese per realizzare in Italia una fabbrica di turbine eoliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto all’avanguardia nel percorso di transizione energetica e ambientale, capace di generare oltre 1000 posti di lavoro diretti e un volume d’affari di centinaia di milioni – aggiunge la nota pubblicata. La Regione è stata protagonista di questo approccio innovativo: ho accompagnato personalmente i vertici del Gruppo Toto dal ministro Urso perché illustrassero i contenuti del progetto, che è stato al centro di uno dei tavoli di lavoro nel recente viaggio in Cina del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – aggiunge la nota pubblicata. Ora siamo chiamati a un’altra sfida: individuare un sito competitivo per logistica e infrastrutture, che possa ospitare lo stabilimento industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per provare a portare in Abruzzo questo investimento, che vedrà comunque l’Abruzzo protagonista attraverso una delle sue aziende leader più rappresentative”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S 240808

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it