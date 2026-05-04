Regione Abruzzo, SPACERAISE 2026: Marsilio, L’Aquila piattaforma internazionale per lo spazio e l’intelligenza artificiale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 4 mag. – L’Aquila si conferma crocevia internazionale dell’innovazione e della ricerca avanzata con l’avvio di SPACERAISE 2026, la scuola internazionale dedicata alle tecnologie spaziali, all’intelligenza artificiale e all’osservazione della Terra, promossa dal Gran Sasso Science Institute e dalla Fondazione Gran Sasso Tech.L’iniziativa riunisce nella sede aquilana studiosi, ricercatori e professionisti provenienti da tutto il mondo e si inserisce nel quadro delle attività di alta formazione e trasferimento tecnologico connesse allo sviluppo della space economy, con il coinvolgimento di agenzie spaziali e grandi player industriali del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia di inaugurazione, ospitata presso l’Auditorium del GSSI, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, del mondo accademico e dell’industria aerospaziale, a conferma del valore strategico dell’iniziativa nel rafforzare il posizionamento dell’Italia e dell’Abruzzo nei settori ad alta intensità di conoscenza – si apprende dal portale web ufficiale. “SPACERAISE rappresenta al meglio la vocazione del nostro territorio all’innovazione, alla ricerca e alla cooperazione internazionale – ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. – L’Aquila e il Gran Sasso Science Institute si confermano un punto di riferimento per l’alta formazione e per lo sviluppo di competenze strategiche nei settori più avanzati, come l’intelligenza artificiale, la robotica e l’analisi dei dati geospaziali, ambiti che oggi costituiscono leve fondamentali per la crescita economica, la sicurezza e la competitività dei nostri sistemi produttivi”.”SPACERAISE – ha aggiunto Marsilio – dimostra concretamente come il dialogo tra università, centri di ricerca, istituzioni e industria possa generare valore reale, anche grazie alla collaborazione con partner di primo piano e grandi agenzie internazionali.Particolarmente significativo è l’approccio multidisciplinare del percorso formativo: integrare competenze tecniche e conoscenze sociali significa formare professionisti altamente qualificati e consapevoli dell’impatto delle tecnologie sulle comunità. Come Regione crediamo in un modello di sviluppo che investe sui giovani, valorizza il capitale umano e rafforza le connessioni tra sapere e impresa”, ha proseguito il Presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Alle studentesse e agli studenti presenti rivolgo l’augurio che questa esperienza rappresenti un’opportunità concreta di crescita e di costruzione del proprio futuro professionale in un contesto internazionale”, ha concluso Marsilio, ringraziando il Gran Sasso Science Institute, la Fondazione Gran Sasso Tech e tutti i partner coinvolti.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it