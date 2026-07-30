Regione Abruzzo, Spazio: Marsilio, il Centro Spaziale del Fucino conferma il ruolo strategico dell’Abruzzo nelle politiche europee

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Il Centro Spaziale del Fucino rappresenta uno degli asset strategici europei nel settore delle telecomunicazioni satellitari e dei servizi spaziali e la visita istituzionale di oggi lo conferma – viene evidenziato sul sito web. Qui si concentrano ricerca, innovazione, competenze industriali e tecnologiche che fanno della nostra regione un punto di riferimento europeo nel settore spaziale”.Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della visita istituzionale al Centro Spaziale del Fucino insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, delegato per le Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso e al ministro francese dell’Istruzione superiore, della Ricerca e dello Spazio Philippe Baptiste, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto e del capo di gabinetto della giunta Stefano Cianciotta – Presenti Massimo Claudio Comparini, direttore della Space Division di Leonardo, Gabriele Pieralli, ceo di Telespazio, Hervè Derrey, ceo di Thales Alenia Space, e Giampiero Di Paolo, ceo di Thales Alenia Space Italia – si apprende dal portale web ufficiale. La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul rafforzamento della cooperazione tra Italia e Francia in un comparto strategico come quello spaziale e ha consentito di approfondire le attività svolte all’interno dell’hub del Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Abruzzo è protagonista di una filiera che genera innovazione, occupazione altamente qualificata e competitività internazionale – La presenza dei ministri Urso e Baptiste conferma il riconoscimento del ruolo che il nostro territorio svolge nello sviluppo delle politiche spaziali europee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a sostenere ogni iniziativa capace di rafforzare gli investimenti, valorizzare le eccellenze industriali e favorire la crescita di un settore che rappresenta una delle grandi sfide del futuro”, ha ribadito Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Ringrazio il ministro Adolfo Urso per l’attenzione costante che riserva al Centro Spaziale del Fucino – ha aggiunto – e, più in generale, allo sviluppo delle politiche spaziali – aggiunge la nota pubblicata. Il polo abruzzese svolge già un ruolo centrale nel programma europeo Galileo ed è stato individuato come centro di controllo per IRIS2, il nuovo sistema europeo di connettività satellitare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della visita, la delegazione istituzionale ha incontrato i vertici delle aziende e visitato le infrastrutture del Centro Spaziale del Fucino, approfondendo le prospettive di sviluppo del settore aerospaziale e il contributo che il polo abruzzese offre ai programmi nazionali ed europei.Il ministro Urso ed il ministro Baptiste hanno inoltre tenuto un incontro bilaterale per fare il punto sui principali dossier di cooperazione nel settore spaziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si è trattato del sesto confronto tra i due ministri nel 2026, a conferma dell’intensità di dialogo tra i due minsteri, alla vigilia del Summit di Parigi del 9 e 10 settembre, nel cui ambito Urso e Baptiste co-presiederanno la sessione ministeriale dedicata allo spazio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it