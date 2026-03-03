Regione Abruzzo, Special Olympics: Quaglieri apre ufficialmente i Giochi 2026 in Piazza Duomo

Dal sito della Regione Abruzzo:È stato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, oggi pomeriggio, a dichiarare ufficialmente aperti i XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia, in programma fino al 6 marzo tra Ovindoli e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La cerimonia in piazza Duomo a L’Aquila, davanti agli atleti, ai tecnici e alle delegazioni provenienti da tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Quaglieri ha sottolineato il valore sociale e sportivo dell’evento e il significato della scelta dell’Abruzzo come sede dei Giochi 2026.“Aprire ufficialmente questi Giochi è motivo di grande orgoglio, un’emozione molto forte – ha dichiarato l’assessore Quaglieri – Special Olympics rappresenta la dimensione più autentica dello sport: inclusione, rispetto, crescita personale e comunità. L’Abruzzo si conferma terra capace di accogliere e valorizzare grandi eventi, con le sue montagne, il suo meraviglioso territorio e le sue comunità. Dimostra di essere pronta a ospitare iniziative di grande qualità organizzativa e alto significato umano – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione rinnova così il proprio impegno nel sostenere iniziative che coniugano sport, coesione sociale e valorizzazione del territorio”.La manifestazione coinvolge circa 500 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati in quattro discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un appuntamento di rilievo nazionale che coniuga competizione, integrazione e promozione del territorio montano abruzzese – si apprende dalla nota stampa. I Giochi, promossi da Special Olympics Italia con il supporto di CONI e Sport e Salute, rappresentano un’importante occasione di visibilità per l’Abruzzo e per il comprensorio sciistico di Ovindoli Monte Magnola, rafforzando la vocazione della regione quale sede di grandi eventi sportivi invernali. Con l’apertura ufficiale l’Abruzzo dà così il via a una settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it