- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, Special Olympics: Quaglieri apre ufficialmente i Giochi 2026 in Piazza...
Attualità

Regione Abruzzo, Special Olympics: Quaglieri apre ufficialmente i Giochi 2026 in Piazza Duomo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:È stato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, oggi pomeriggio, a dichiarare ufficialmente aperti i XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia, in programma fino al 6 marzo tra Ovindoli e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La cerimonia in piazza Duomo a L’Aquila, davanti agli atleti, ai tecnici e alle delegazioni provenienti da tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Quaglieri ha sottolineato il valore sociale e sportivo dell’evento e il significato della scelta dell’Abruzzo come sede dei Giochi 2026.“Aprire ufficialmente questi Giochi è motivo di grande orgoglio, un’emozione molto forte – ha dichiarato l’assessore Quaglieri – Special Olympics rappresenta la dimensione più autentica dello sport: inclusione, rispetto, crescita personale e comunità. L’Abruzzo si conferma terra capace di accogliere e valorizzare grandi eventi, con le sue montagne, il suo meraviglioso territorio e le sue comunità. Dimostra di essere pronta a ospitare iniziative di grande qualità organizzativa e alto significato umano – aggiunge testualmente l’articolo online.  La Regione rinnova così il proprio impegno nel sostenere iniziative che coniugano sport, coesione sociale e valorizzazione del territorio”.La manifestazione coinvolge circa 500 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati in quattro discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un appuntamento di rilievo nazionale che coniuga competizione, integrazione e promozione del territorio montano abruzzese – si apprende dalla nota stampa.  I Giochi, promossi da Special Olympics Italia con il supporto di CONI e Sport e Salute, rappresentano un’importante occasione di visibilità per l’Abruzzo e per il comprensorio sciistico di Ovindoli Monte Magnola, rafforzando la vocazione della regione quale sede di grandi eventi sportivi invernali. Con l’apertura ufficiale l’Abruzzo dà così il via a una settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione – si apprende dalla nota stampa.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it