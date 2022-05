Regione Abruzzo, Spettacolo: pubblicato avviso per contributi a “residenze per artisti”

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 4 mag. – Un aiuto diretto per chi ogni giorno è impegnato nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto un’opportunità per chi vuole fare produzione culturale sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. È l’obiettivo principale dell’avviso pubblico “Progetti triennali di residenze per artisti nei territori” che è partito oggi e per il quale si possono presentare le candidature dalle ore 15. L’avviso è rivolto a tutti quei soggetti professionali che operano almeno da quattro anni nello spettacolo dal vivo e che vogliono ospitare all’interno della propria struttura artisti, in forma singola o in compagnia, per la produzione di spettacoli o di altra attività culturale – si apprende dalla nota stampa. Oltre ad avere una “sede” per la produzione culturale, l’artista ospitato potrà contare su un’ospitalità a 360 gradi offerta dalla residenza e finanziata all’interno del progetto – recita il testo pubblicato online. L’avviso può contare su una dotazione finanziaria di poco superiore ai 150 mila euro, con possibilità di finanziare ogni singolo progetto fino a 50 mila euro – La presentazione dei progetti e delle candidature deve essere fatta esclusivamente in via telematica allo sportello digitale sportello – riporta testualmente l’articolo online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it, al quale si può accedere solo con SPID di secondo livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Le domande possono essere presentate fino alle ore 15 del 3 giugno 2022. IAV 220504

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it