Regione Abruzzo, Sport: D’Amario alla presentazione della 20ª edizione del premio Rocky Marciano

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 12 lug. È stata presentata, questa mattina a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, alla presenza del sottosegretario al Turismo, Daniele D’Amario, la 20ª edizione del premio Rocky Marciano che si terrà a Ripa Teatina dal 17 al 20 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno, premio allo sportivo abruzzese dell’anno e premio pugile abruzzese dell’anno a Jasmine Di Felice, premio alla carriera all’ex calciatore, Luigi Di Biagio, premio alla carriera pugilistica al pugile Emanuele Blandamura, premio rivelazione dell’anno al pugile Jonathan Kogasso, premio a bordo ring al maestro Maestro Enzo Gigliotti, premio alla carriera giornalistica a Carlo Paris (ex direttore di RAI Sport), premio allo sportivo abruzzese alla carriera all’ex marciatore Giovanni De Benedictis,premio alla squadra abruzzese dell’anno all’Aquila Rugby, premio alla squadra abruzzese dell’anno all’A.S.D. Altino Volley, premio alla promessa abruzzese dell’anno alla ciclista Gaia Realini, premio allo sportivo abruzzese alla carriera ad Angelo Pompeo e poi menzione speciale a Nando D’Agostino e all’ASD RIPA Teatina 2023 e menzione al giornalista Giuseppe Rendine – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia di premiazione avrà luogo nella serata di sabato 20.“Quando una manifestazione riesce ad avere continuità nel corso degli anni e a crescere, di edizione in edizione, ampliando anche i propri orizzonti, come ha saputo fare il Premio Rocky Marciano, – ha affermato il sottosegretario D’Amario – merita la massima considerazione da parte della Regione che, anche attraverso questi eventi, fa promozione territoriale coniugando al meglio sport, cultura e turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grande plauso, quindi, agli organizzatori, ben supportati dall’amministrazione comunale di Ripa Teatina, che, anche quest’anno, nell’anno del turismo delle radici, hanno saputo mettere in piedi un programma di alto profilo“.La rassegna, che ha come Direttore artistico il giornalista di Radio24 Dario Ricci, partirà alle ore 21.00 di mercoledì 17 con un evento in programma nella piazza dell’Antico Convento Francescano avente per tema “Le radici” con ospiti del calibro di Rocky Mattioli, ex campione del mondo di pugilato, di Dom Serafini, giornalista e scrittore italo-americano, di Gino Hrr Bucci, “L’Abruzzese fuori sede” autore di “Rime sbauttite” e di Ivan Serafini, vice-presidente e referente Italea Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel corso della serata, allietata dalla musica dell’Orchestra Monteverdi, sono previste una menzione per Silvio Bucci, emigrato di successo, e la consegna di una targa in memoria di Enrico Nicolò, presidente dell’International College of Surgeons.A caratterizzare, invece, la serata di giovedì 18, nel Chiostro dell’antico Convento francescano, spazio a “KING of the RING”, Ritratti di campioni del pugilato, mentre alle ore 21:00, Dario Ricci presenterà il Festival Marciano di letteratura sportiva che vedrà tra i protagonisti Elena Pantaleo, pluricampionessa mondiale ed europea di Kickboxing , con “Oltre il tatami” ed Andrea Mattei, giornalista della Gazzetta dello Sport con “In cammino per la libertà: Passi di Resistenza Umanitaria in Abruzzo”.Un appuntamento agonistico di rilievo, in programma venerdì 19, è il Criterium di pugilato giovanile Abruzzo-Molise “Rocky Marciano”, organizzato dalla Pugilistica Di Giacomo mentre dalle ore 21:00, nell’ambito del Festival della letteratura sportiva, Dario Ricci dialogherà con Rocky Mattioli, ex campione del Mondo di Pugilato, Emanuele Blandamura, campione Europeo di pugilato con “Dentro e Fuori dal ring”;e con Marino Bartoletti, autore de “La Partita degli Dei”. Seguiranno le premiazioni del VIII Concorso letterario “Storie di sport” a cura della Scuola Macondo – riporta testualmente l’articolo online. (REGFLASH)/240712

