Regione Abruzzo, Sport: giovedì 31 Liris presenta la tappa di Rapino del circuito nazionale di Pump Track

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 29 mar. L’assessore con delega allo Sport, Guido Quintino Liris, alle ore 11.00 di giovedì 31, a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione n.13 (3° piano – sala Corradino D’Ascanio), convoca la conferenza stampa di presentazione della tappa abruzzese dell’Italian Pump Track Championships che si terrà, per la prima volta in Abruzzo, nell’impianto di Rapino, in provincia di Chieti, i prossimi 20 e 21 agosto – recita il testo pubblicato online. Il Pump Track è un circuito per bici fatto di salite, discese (bump) e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro con la stampa sarò presente anche il sindaco di Rapino, Rocco Micucci – precisa la nota online. US220329

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it