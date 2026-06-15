Regione Abruzzo, Sport: Marsilio, L’Abruzzo sarà il palcoscenico che assegnerà il Giro Next Gen

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 15 giu. – Sarà l’Abruzzo a ospitare il gran finale del Giro Next Gen 2026, la più importante corsa internazionale dedicata ai talenti Under 23 del ciclismo mondiale – Le due tappe abruzzesi sono state presentate oggi a Palazzo Silone dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio insieme a Maurizio Formichetti organizzatore per RCS e ai sindaci dei Comuni coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. In collegamento Paolo Bellino, CEO RCS Sport & Events.La settima tappa, in programma il 20 giugno, partirà da Sulmona e si concluderà alla Piana delle Mele di Guardiagrele dopo 135 chilometri e circa 3.200 metri di dislivello – Si tratta di una frazione di montagna breve ma particolarmente selettiva, con il Passo Lanciano quale principale difficoltà altimetrica e l’arrivo in salita alla Piana delle Mele, dove gli ultimi quattro chilometri presentano pendenze costanti attorno al 7 per cento – riporta testualmente l’articolo online. Il giorno successivo, domenica 21 giugno, il Giro Next Gen si concluderà con la cronometro individuale Villa Sant’Angelo-L’Aquila, lunga 22,2 chilometri – precisa il comunicato. Un percorso ondulato, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da un finale impegnativo verso il centro storico dell’Aquila, con l’ultimo chilometro in salita e punte che raggiungono l’11 per cento – aggiunge testualmente l’articolo online. «L’arrivo in quota alla Piana delle Mele e la cronometro finale dell’Aquila – ha dichiarato Marsilio – offriranno scenari spettacolari e metteranno alla prova i migliori giovani ciclisti del panorama internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’Abruzzo è un’opportunità straordinaria di promozione, perché milioni di appassionati potranno conoscere attraverso lo sport la bellezza delle nostre montagne, dei nostri borghi e delle nostre città».Marsilio ha inoltre sottolineato come la Regione continui a investire nei grandi eventi sportivi quale strumento di valorizzazione del territorio, di attrazione turistica e di crescita economica, confermando il ruolo dell’Abruzzo tra le destinazioni di riferimento per il ciclismo nazionale e internazionale – «L’Abruzzo – ha aggiunto – è una straordinaria miniera di percorsi e paesaggi, capace di soddisfare ogni passione e ogni disciplina sportiva – viene evidenziato sul sito web. Dai grandi valichi di montagna ai borghi, fino alla costa, la nostra regione offre scenari unici che, grazie a eventi internazionali come il Giro Next Gen, possono mostrarsi al mondo intero, promuovendo il territorio e creando nuove opportunità di sviluppo e turismo». (Regflash)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it