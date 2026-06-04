Regione Abruzzo, Sport: Napoli Calcio, Abruzzo pronto ad accogliere il ritiro estivo a Castel di Sangro

Dal sito della Regione Abruzzo:– Napoli, 4 giu. – La Regione Abruzzo rinnova il proprio sostegno al progetto che lega il territorio abruzzese al Napoli Calcio, confermando la collaborazione che vedrà anche quest’anno la squadra partenopea svolgere il ritiro precampionato estivo a Castel di Sangro – L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per la stagione 2026-2027, tenutasi oggi a Napoli alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Per la Regione Abruzzo sono intervenuti l’assessore allo Sport Mario Quaglieri e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis.“Il legame tra il Napoli e l’Abruzzo rappresenta una delle più importanti operazioni di promozione sportiva e territoriale realizzate negli ultimi anni – ha dichiarato l’assessore Mario Quaglieri –. Castel di Sangro e l’intero Alto Sangro sono diventati un punto di riferimento per migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia e dall’estero – recita il testo pubblicato online. Lo sport, quando è organizzato ad alti livelli, diventa un potente motore di sviluppo economico, turistico e sociale – La presenza del Napoli consente all’Abruzzo di mostrare le proprie eccellenze ambientali, ricettive e sportive a una platea vastissima, generando ricadute concrete per le attività economiche e per l’intero territorio regionale”.L’assessore Umberto D’Annuntiis ha evidenziato l’importanza degli aspetti logistici e infrastrutturali collegati all’evento: “Il ritiro del Napoli costituisce ogni anno una sfida organizzativa che coinvolge mobilità, viabilità e accoglienza – si legge sul sito web ufficiale. Come Regione siamo impegnati a garantire le migliori condizioni possibili affinché l’esperienza dei tifosi e degli operatori sia efficiente e sicura – si apprende dal portale web ufficiale. Eventi di questa portata richiedono una programmazione accurata e rappresentano anche un’opportunità per valorizzare gli investimenti infrastrutturali realizzati e quelli in corso sul territorio – L’obiettivo è rendere l’Abruzzo sempre più accessibile, competitivo e capace di ospitare manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale”.La collaborazione tra la Regione Abruzzo, il Comune di Castel di Sangro e la società sportiva partenopea si conferma dunque un modello vincente di integrazione tra sport, promozione territoriale e sviluppo economico, capace di rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come destinazione privilegiata per i grandi eventi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it