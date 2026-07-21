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Regione Abruzzo, Sport paralimpico: Marsilio incontra i vertici del CIP, confronto su attività e accessibilità

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Le esigenze del movimento paralimpico abruzzese e le prospettive di collaborazione istituzionale sono state al centro dell’incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ricevuto a Palazzo Silone nell’ambito del percorso di confronto avviato dal CIP con i comitati regionali presenti sul territorio nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro hanno preso parte anche il presidente del Comitato regionale CIP Abruzzo, Mauro Sciulli, e il segretario generale nazionale del CIP, Simone Rasetti.«Il confronto con il Comitato Italiano Paralimpico rappresenta un’importante occasione di ascolto e di approfondimento delle esigenze degli atleti, delle associazioni e delle realtà che operano sul territorio – ha dichiarato il presidente Marsilio –. Lo sport paralimpico riveste un rilevante valore sociale e contribuisce a promuovere inclusione, partecipazione e piena cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione segue con attenzione il lavoro svolto dal CIP e dalle sue articolazioni territoriali».Tre i principali argomenti affrontati nel corso dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. Il primo ha riguardato l’attività paralimpica regionale, con particolare riferimento alle iniziative promosse dal Comitato regionale CIP Abruzzo e alle politiche finalizzate alla diffusione dello sport per tutti.Un ulteriore tema ha riguardato le infrastrutture sportive e l’accessibilità degli impianti e delle aree destinate alla pratica sportiva, con uno specifico approfondimento dedicato anche agli sport invernali e alla possibilità di ampliare l’offerta paralimpica sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il confronto si è infine concentrato sulle sedi regionali del Comitato Italiano Paralimpico e sul ruolo delle strutture presenti in Abruzzo a supporto degli atleti, delle associazioni e delle realtà sportive del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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