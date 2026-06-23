Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri, Bike Marathon ed EagleXman promuovono il Gran Sasso nel mondo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Gran Sasso e i Monti della Laga si preparano ad accogliere due tra i più importanti appuntamenti nazionali dedicati agli sport endurance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le edizioni 2026 della Bike Marathon Gran Sasso d’Italia e dell’EagleXman Extreme Triathlon sono state presentate questa mattina a Palazzo Silone dall’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, degli enti coinvolti e delle associazioni organizzatrici.La Bike Marathon Gran Sasso d’Italia si svolgerà il 28 giugno 2026, mentre l’EagleXman Extreme Triathlon animerà il territorio dal 17 al 19 luglio 2026, con partenza dal Lago di Campotosto e arrivo a Campo Imperatore per le prove più impegnative – «Queste manifestazioni – ha dichiarato l’assessore Quaglieri – rappresentano un modello vincente di promozione territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo sport diventa uno straordinario strumento di valorizzazione del Gran Sasso e delle aree interne, capace di attrarre atleti, accompagnatori e visitatori da tutta Italia e dall’estero, generando ricadute positive per il turismo, l’economia locale e l’immagine dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Si confermano tra gli appuntamenti sportivi più significativi del panorama regionale e nazionale, capaci di coniugare agonismo, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze abruzzesi.Eventi dal grande valore non soltanto sportivo, ma anche umano – ha aggiunto Quaglieri –. In particolare l’EagleXman rappresenta una sfida con se stessi prima ancora che una competizione – si apprende dalla nota stampa. È un percorso che richiede preparazione, determinazione e una notevole forza mentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono manifestazioni che possono essere definite eroiche perché mettono alla prova gli atleti sul piano fisico e psicologico, spingendoli a superare i propri limiti».L’assessore ha inoltre sottolineato la crescente rilevanza internazionale delle due manifestazioni, che negli anni hanno saputo attrarre partecipanti provenienti da numerosi Paesi.«La Regione Abruzzo – ha proseguito- sostiene queste iniziative perché rappresentano un’importante occasione di promozione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. La presenza di atleti internazionali e l’attenzione mediatica che ne deriva contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo nel mondo e a far conoscere le sue straordinarie potenzialità.Particolare rilievo assume anche la capacità degli eventi di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I percorsi si snodano infatti attraverso alcuni degli scenari più suggestivi dell’entroterra abruzzese, dal Lago di Campotosto a Campo Imperatore, attraversando borghi e luoghi simbolo del territorio».La Bike Marathon Gran Sasso d’Italia, giunta all’ottava edizione, proporrà diversi percorsi ciclistici attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con partenza e quartier generale a Fonte Cerreto – L’evento è ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle granfondo e del cicloturismo – L’EagleXman Extreme Triathlon, invece, porterà gli atleti a confrontarsi con una delle gare più impegnative del panorama endurance italiano, articolata nelle discipline del nuoto, ciclismo e corsa in ambiente montano, con traguardo finale a Campo Imperatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entrambe le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale previsti dal Parco Nazionale e rientrano tra le iniziative che contribuiscono alla promozione del territorio aquilano e del comprensorio del Gran Sasso, anche nel percorso verso L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.Alla presentazione sono intervenuti anche Luigi Faccia, consigliere comunale delegato allo Sviluppo della Montagna; Ezio Amatucci, presidente della Bike Marathon Gran Sasso A.S.D., e Raffaele Avigliano, presidente della Flipper Triathlon A.S.D.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it