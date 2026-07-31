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Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri, buon lavoro al presidente Ciminelli e al nuovo Comitato regionale della FISI Abruzzo

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, esprime le proprie congratulazioni ad Angelo Ciminelli per la riconferma alla presidenza del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Sport Invernali e rivolge gli auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti che lo affiancheranno nel nuovo mandato – riporta testualmente l’articolo online. “Desidero formulare i migliori auguri al presidente Angelo Ciminelli per la fiducia nuovamente accordatagli e a tutti i componenti del nuovo consiglio regionale della FISI Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La loro esperienza e il loro impegno rappresentano una garanzia per la crescita di un movimento che svolge un ruolo fondamentale nella promozione dello sport, nella formazione dei giovani atleti e nella valorizzazione delle nostre montagne”, dichiara l’assessore Quaglieri.“Come Regione Abruzzo continueremo a sostenere convintamente il mondo degli sport invernali, che costituisce un patrimonio sportivo, turistico ed economico di grande valore per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono certo che, attraverso una proficua collaborazione con il comitato regionale, sarà possibile rafforzare ulteriormente le opportunità di sviluppo per società sportive, tecnici e atleti abruzzesi”, conclude Quaglieri.Il nuovo Consiglio regionale FISI Abruzzo è composto dai consiglieri Pierfrancesco Caruso, Arturo Como, Gennarino Di Stefano, Elvio Donati, Massimo Ferella, Matteo Franceschi, Emilio Sciullo, dai rappresentanti degli atleti Francesca Carnassale e Simone Tedeschini, dal consigliere tecnico Carlo Bianchini e dal revisore Venturino Di Corpo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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