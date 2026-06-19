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Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri, martedì la presentazione della Stracittadina di Avezzano 2026

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:Sarà presentata nella Sala Celestino di Palazzo Silone all’Aquila, martedì 23 giugno, alle ore 11, la XIII edizione della Stracittadina di Avezzano – Trofeo Nazionale Libertas M/F, in programma il prossimo 28 giugno ad Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa, inserita nel calendario nazionale della Libertas e della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del podismo abruzzese e nazionale, capace di richiamare ogni anno centinaia di atleti, appassionati e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla conferenza stampa interverranno l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, il presidente provinciale del Centro Nazionale Sportivo Libertas e Delegato CONI L’Aquila Carmine Silvagni,il Presidente della ASD Stracittadina di Avezzano Antonella Di Carlo,  il vice presidente Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il presidente regionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas Massimiliano Milozzi, il responsabile della progettazione e delle pubbliche relazioni per Ambecò, Paola Morga e  l’amministratore di EDILENERGIA, Berardino Pierleoni – Modera Raffaele Castiglione Morelli.Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma della manifestazione, i percorsi previsti e le iniziative collaterali che accompagneranno l’evento sportivo, confermando il ruolo di Avezzano quale punto di riferimento per la promozione dello sport, del benessere e della partecipazione sociale – si apprende dalla nota stampa. La gara competitiva si svilupperà sulla distanza di 10,3 chilometri, affiancata da una prova non competitiva di 6,9 chilometri e da una passeggiata aperta a tutti di 3,45 chilometri, con partenza da Piazza Risorgimento alle ore 19.00. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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