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Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri presenta martedì Bike Marathon Gran Sasso ed EagleXman 2026

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 19 giu. – Saranno presentate martedì 23 giugno, alle ore 10, nella sala stampa  di Palazzo Silone all’Aquila, le edizioni 2026 della Bike Marathon Gran Sasso d’Italia e dell’EagleXman Extreme Triathlon, due manifestazioni sportive che negli anni hanno contribuito alla promozione del territorio abruzzese attraverso eventi capaci di richiamare atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero – recita il testo pubblicato online. Ad aprire l’incontro sarà l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, che illustrerà il valore strategico degli eventi sportivi outdoor ed endurance per la promozione turistica, la valorizzazione delle aree interne e lo sviluppo del comprensorio del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. Interverranno inoltre Vito Colonna, assessore allo Sport del Comune dell’Aquila; Francesco Bizzarri, presidente del Comitato “L’Aquila Insieme per lo Sport 2026”; Patrizio Schiazza, commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Luigi Faccia, consigliere comunale con delega allo Sviluppo della Montagna; Gianluca Museo, amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso; Ezio Amatucci, presidente della Bike Marathon Gran Sasso A.S.D.; e Raffaele Avigliano, presidente della Flipper Triathlon A.S.D.Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati programmi, percorsi, novità e obiettivi delle due manifestazioni, organizzate con il patrocinio e il sostegno della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila nell’ambito delle iniziative di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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