Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri riceve la maglia celebrativa del campionato nazionale Csi di cicloturismo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:È stata consegnata questa mattina, a Palazzo Silone, all’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, la maglia celebrativa del Campionato Nazionale CSI di Cicloturismo 2026, il prestigioso riconoscimento che domenica 12 luglio vestirà il vincitore della prova unica nazionale in programma all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. A consegnarla è stato il presidente provinciale del CSI L’Aquila, Luca Tarquini, accompagnato dai tecnici dell’organizzazione, da Don Cristoforo che è responsabile ecclesiastico CSI L’Aquila, a testimonianza della collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano e la Regione Abruzzo nella realizzazione dell’importante appuntamento sportivo – «Ricevere oggi questa maglia significa accogliere simbolicamente un evento che porterà l’Abruzzo al centro del panorama nazionale del cicloturismo – ha dichiarato l’assessore Mario Quaglieri -La Regione sostiene con convinzione manifestazioni che promuovono lo sport, valorizzano il territorio e favoriscono la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il Campionato Nazionale CSI rappresenta un’importante occasione di promozione per il nostro patrimonio naturalistico e per le aree interne – »La prova unica del Campionato Nazionale CSI di Cicloturismo si svolgerà nell’ambito della III Cicloturistica alle Pendici del Gran Sasso, organizzata dal Comitato CSI L’Aquila in collaborazione con ASD Sport & Event.La manifestazione prenderà il via domenica 12 luglio alle ore 9.30 dal campo da rugby di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. I partecipanti potranno affrontare tre percorsi – Easy, Full e Hard Wild – immersi nello scenario del Gran Sasso, mentre i vincitori delle diverse categorie conquisteranno il titolo di Campione Nazionale CSI di Cicloturismo 2026 indossando la prestigiosa maglia – Oltre alla competizione, il programma prevede numerose iniziative collaterali dedicate a famiglie e visitatori, tra cui lo spettacolo degli Sbandieratori “I Quattro Quarti” dell’Aquila, animazione musicale, area Drone Racing, Run for Children, trekking verso il Santuario della Madonna d’Appari e dimostrazioni sportive –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it