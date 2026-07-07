Regione Abruzzo, Sport: Quaglieri riceve la prima maglia iridata del campionato nazionale Csi di cicloturismo

Dal sito della Regione Abruzzo:È stata consegnata questa mattina, a Palazzo Silone, all’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, la prima maglia iridata del Campionato Nazionale CSI di Cicloturismo 2026, il prestigioso riconoscimento che domenica 12 luglio vestirà il vincitore della prova unica nazionale in programma all’Aquila – A consegnarla è stato il presidente provinciale del CSI L’Aquila, Luca Tarquini, accompagnato dai tecnici dell’organizzazione, da Don Cristoforo che è responsabile ecclesiastico CSI L’Aquila, a testimonianza della collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano e la Regione Abruzzo nella realizzazione dell’importante appuntamento sportivo – recita il testo pubblicato online. «Ricevere oggi questa maglia significa accogliere simbolicamente un evento che porterà l’Abruzzo al centro del panorama nazionale del cicloturismo – ha dichiarato l’assessore Mario Quaglieri -La Regione sostiene con convinzione manifestazioni che promuovono lo sport, valorizzano il territorio e favoriscono la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Il Campionato Nazionale CSI rappresenta un’importante occasione di promozione per il nostro patrimonio naturalistico e per le aree interne – si apprende dalla nota stampa. »La prova unica del Campionato Nazionale CSI di Cicloturismo si svolgerà nell’ambito della III Cicloturistica alle Pendici del Gran Sasso, organizzata dal Comitato CSI L’Aquila in collaborazione con ASD Sport & Event.La manifestazione prenderà il via domenica 12 luglio alle ore 9.30 dal campo da rugby di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. I partecipanti potranno affrontare tre percorsi – Easy, Full e Hard Wild – immersi nello scenario del Gran Sasso, mentre i vincitori delle diverse categorie conquisteranno il titolo di Campione Nazionale CSI di Cicloturismo 2026 indossando la prestigiosa maglia iridata – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre alla competizione, il programma prevede numerose iniziative collaterali dedicate a famiglie e visitatori, tra cui lo spettacolo degli Sbandieratori “I Quattro Quarti” dell’Aquila, animazione musicale, area Drone Racing, Run for Children, trekking verso il Santuario della Madonna d’Appari e dimostrazioni sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it