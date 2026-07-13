Regione Abruzzo, SS 17 San Gregorio-San Pio delle Camere: D’Annuntiis e Liris, prosegue il confronto sul progetto di adeguamento

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Prosegue il percorso di confronto istituzionale sul progetto di adeguamento della SS 17 nel tratto compreso tra San Gregorio e San Pio delle Camere (km 45 – km 58), promosso dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, e dal senatore Guido Quintino Liris. Questa mattina, nella sala ‘Celestino V’ di Palazzo Silone, si è svolto il secondo incontro con ANAS e i sindaci dei Comuni interessati.“La RegioneAbruzzo sta seguendo con la massima attenzione il percorso di adeguamento della SS 17, un’infrastruttura che la Giunta Marsilio considera altamente strategica per la viabilità e lo sviluppo economico delle aree interne – Il confronto sta dando risultati concreti e dimostra come il dialogo istituzionale rappresenti il metodo migliore per giungere a una soluzione condivisa – La disponibilità manifestata da ANAS a recepire gran parte delle osservazioni conferma la volontà di realizzare un’opera capace di coniugare le esigenze del territorio con l’obiettivo di aumentare significativamente la sicurezza stradale, fluidificare il traffico e rafforzare il collegamento tra il Lazio e l’Abruzzo interno, nel pieno rispetto delle comunità locali», dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.Alla riunione hanno preso parte il senatore Guido Quintino Liris, la consigliera regionale Carla Mannetti, i rappresentanti di ANAS e i sindaci di San Pio delle Camere, Poggio Picenze e Barisciano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro, ANAS ha comunicato che circa il 90% delle osservazioni di carattere tecnico presentate da Comuni e cittadini potrà essere accolto o recepito attraverso affinamenti progettuali – aggiunge la nota pubblicata. Illustrati anche gli esiti dei sopralluoghi svolti sul territorio, con particolare attenzione alla viabilità locale, all’accessibilità alle attività produttive e agricole e ai collegamenti con il trasporto pubblico, oltre ai prossimi passaggi dell’iter che porteranno all’aggiornamento del progetto e alla successiva convocazione della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il senatore Guido Quintino Liris ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Il confronto con i sindaci di Barisciano, San Pio delle Camere e Poggio Picenze e con i rappresentanti di ANAS rappresenta un passo concreto verso la realizzazione dell’adeguamento della SS 17. Il progetto è ormai giunto alla fase definitiva grazie al lavoro svolto in questi mesi e al dialogo costante con i Comuni e ANAS. Ora è fondamentale assicurare la copertura finanziaria e accompagnare l’opera fino alla sua realizzazione, continuando a lavorare in sinergia con Governo, Regione Abruzzo, ANAS ed enti locali – aggiunge la nota pubblicata. Continuerò a seguire personalmente questo percorso affinché il territorio possa disporre di un’infrastruttura moderna, sicura e all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it