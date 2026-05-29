Regione Abruzzo, SS17 tra San Gregorio e San Pio delle Camere: D’Annuntiis, opera strategica fondamentale il dialogo con le comunità interessate

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Aspetti tecnici del progetto, procedure espropriative, impatti sulla viabilità locale, opere previste lungo il tracciato e misure di mitigazione ambientale e paesaggistica sono stati al centro dell’incontro promosso dal senatore Guido Quintino Liris per l’illustrazione del progetto definitivo dell’intervento di adeguamento della Strada Statale 17 nel tratto compreso tra San Gregorio e San Pio delle Camere (km 45+000 – km 58+000).All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, la consigliera regionale Carla Mannetti, i sindaci dei Comuni interessati, i responsabili di Anas e i tecnici coinvolti nella progettazione dell’opera – viene evidenziato sul sito web. L’opera interessa un tratto di circa 13 chilometri della strada statale 17 e punta a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo un asse strategico per i collegamenti tra l’area aquilana, la Piana di Navelli e il corridoio Amatrice-L’Aquila-Navelli.“Si tratta di un’opera infrastrutturale di grande rilevanza per il territorio – ha sottolineato l’assessore D’Annuntiis – che potrà contribuire a rendere più sicura ed efficiente la mobilità in un’area strategica dell’Abruzzo interno – riporta testualmente l’articolo online. Proprio per questo è fondamentale garantire la massima informazione e il pieno coinvolgimento delle comunità interessate, affinché ogni fase del progetto possa essere condivisa e approfondita nel rispetto delle esigenze dei territori – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro di oggi è stato molto costruttivo, c’è stata convergenza di intenti e collaborazione da parte di tutti per poter arrivare presto alla realizzazione dell’opera”.Nel corso della riunione è stata ribadita l’importanza di proseguire il percorso di confronto istituzionale tra Regione, Anas, amministrazioni comunali e cittadini, con l’obiettivo di assicurare la più ampia conoscenza dei contenuti progettuali e delle modalità di realizzazione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Per rendere più agevole anche il collegamento tra L’Aquila e Pescara – “Quella di oggi è una giornata importante per il territorio e per un’infrastruttura attesa da molti anni – Si tratta di un’opera strategica, progettata da tempo ma mai realizzata, che oggi compie un passo avanti significativo – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’iter progettuale sono state riviste alcune soluzioni inizialmente previste, eliminando le opere ritenute più impattanti e rendendo l’intervento maggiormente compatibile con le esigenze delle comunità locali – precisa il comunicato. Particolare attenzione dovrà continuare a essere riservata alle attività produttive presenti lungo il tracciato, che rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio e che non devono subire penalizzazioni nello svolgimento delle proprie attività quotidiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il confronto avviato con amministratori, cittadini e portatori di interesse servirà proprio a garantire il miglior equilibrio possibile tra le esigenze di sviluppo infrastrutturale e quelle del tessuto economico e sociale interessato dall’opera”, ha dichiarato il senatore Guido Quintino Liris.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it