Regione Abruzzo, Stati Generali del NOES: l’Abruzzo rafforza il sistema di gestione delle maxiemergenze

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“La gestione delle maxiemergenze richiede visione, pianificazione e capacità di integrazione reale tra tutti i livelli del sistema – si legge sul sito web ufficiale. La giornata di oggi dimostra che l’Abruzzo ha scelto la strada della responsabilità e della preparazione: bisogna farsi trovare pronti – precisa il comunicato. Serve programmazione, integrazione e capacità di risposta immediata – ”Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, nel corso degli Stati Generali che hanno riunito il Noes, il nucleo organizzativo emergenza sanitaria, presieduto dal professor Franco Marinangeli, referente sanitario per le emergenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un momento di confronto operativo e strategico che ha riunito sanità regionale, Protezione Civile, Corpo dei Vigili del Fuoco, CNSAS, Croce Rossa Italiana e il mondo del terzo settore – si apprende dalla nota stampa. “Solo così – ha aggiunto Marsilio – si costruisce un vero sistema integrato di risposta: lavorando insieme, condividendo le competenze e mettendo tutti nelle condizioni di poter intervenire in modo coordinato, tempestivo e consapevole – Il confronto finale con i referenti istituzionali ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione stabile, della programmazione condivisa, e della formazione continua – viene evidenziato sul sito web. Noi siamo qui anche per recepire richieste e soluzioni per un sistema in grado di dare risposta ai cittadini e garantire la loro sicurezza in condizioni critiche”.La sicurezza dei cittadini passa dalla capacità di far dialogare sanità, protezione civile, corpo dei vigili del fuoco, volontariato e amministrazioni locali, in un’unica regia operativa – Il NOES rappresenta questo modello: una struttura strategica che mette insieme competenze, esperienze e professionalità, affinché in caso di evento critico la risposta sia immediata, coordinata ed efficace – «Il tema della maxi emergenza – ha detto l’assessore alla salute Nicoletta Verì – ci impone, oggi più che mai, un confronto reale e continuo tra tutti gli attori del sistema – viene evidenziato sul sito web. Non esiste una risposta efficace se non esiste prima un sistema esteso che dialoga, pianifica, si allena, integra procedure, linguaggi e responsabilità operative – Per questo il confronto con Anci e con tutto il mondo del volontariato non è solo utile: è strategico – riporta testualmente l’articolo online. Sono parte del sistema, sono parte della risposta, sono parte della filiera della sicurezza sanitaria dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Come Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento, abbiamo strutturato linee guida che permettono di uniformare i comportamenti e di rendere più rapidi e coerenti gli interventi sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. E parallelamente abbiamo investito – e continueremo a farlo – in innovazione e sanità digitale, strumento essenziale per comunicare, interagire, trasmettere informazioni critiche in tempo reale tra i diversi fattori e livelli del sistema”.

