Regione Abruzzo, Stellantis, Marsilio: dal Ministro Urso grande attenzione per l’Abruzzo

Pescara, 8 ago – “Il ‘Tavolo Stellantis’ che il Mimit, su impulso del ministro Urso, sta portando avanti, restituisce all’Abruzzo e al suo comparto automotive grande attenzione e centralità. Nella riunione odierna con le Regioni, che è seguita a quella con i sindacati, il ministro Urso, aggiornando i partecipanti, ha sottolineato l’inserimento del segmento veicoli commerciali (con specifici obiettivi da raggiungere nel periodo 2023-2030), inserimento dovuto alla specifica richiesta che avevo fatto nelle precedenti riunioni, come ricordato dal ministro stesso – riporta testualmente l’articolo online.

Nel ringraziare il ministro Urso per l’importante, inedito e innovativo metodo di lavoro, ci auguriamo che a settembre si possa partire con il Tavolo di condivisione, dove sedendoci insieme all’azienda disegneremo un futuro di crescita e di occupazione per tutti gli stabilimenti italiani di Stellantis, garantendo continuità produttiva e occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La Regione Abruzzo è pronta a fare la sua parte, come dimostrano i cantieri aperti e le gare in corso per migliorare accessibilità e logistica delle aree industriali, dei porti e degli interporti”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – Alla riunione ha preso parte insieme al presidente Marsilio anche l’assessore alle Attività produttive Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2023/08/8

