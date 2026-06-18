Regione Abruzzo, Stellantis: Marsilio, riparte anche grazie all’azione condotta in Europa per accrescere competitività

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Il Piano industriale annunciato da Antonio Filosa restituisce centralità e prospettive di crescita per l’impianto di Atessa – viene evidenziato sul sito web. Oltre un miliardo di investimenti, nuovi prodotti e tecnologie innovative è quanto avevamo chiesto in questi anni di confronti – aggiunge la nota pubblicata. Confronti maturati e condotti nei Tavoli convocati al Mimit dal Ministro Adolfo Urso, insieme al quale – per la prima volta nella storia – le Regioni interessate dagli insediamenti produttivi di Stellantis hanno potuto interloquire con l’azienda, i sindacati e la filiera produttiva per disegnare il futuro dell’automotive in Italia, con un’attenzione particolare alle specificità territoriali.Questa mattina, mi sono sentito con il Ministro Urso per confrontarci e commentare i risultati raggiunti e i prossimi obiettivi – precisa la nota online. Ho colto l’occasione per ringraziarlo dell’azione intrapresa per restituire prospettive a un settore nevralgico per l’economia abruzzese – si apprende dalla nota stampa. L’annuncio di Filosa, pertanto, non giunge inaspettato, ma è il frutto di un lungo, discreto ed efficace lavoro condotto a tutti i livelli – precisa la nota online. A cominciare da quello europeo, dove in sinergia con il governo italiano abbiamo condotto una battaglia per restituire competitività all’industria automobilistica europea colpita e affondata dall’ubriacatura ideologica del Green Deal. Fanno parte di questo percorso i pareri di cui sono stato relatore sulla Transizione Giusta che hanno imposto alle istituzioni europee il principio della ‘neutralità tecnologica’, i colloqui con il Commissario ai Trasporti della Commissione Apostolos Tzitzikostas per le modifiche al Pacchetto automotive, il ruolo attivo svolto dalla Regione Abruzzo, insieme all’assessore Tiziana Magnacca, nell’Associazione delle Regioni dell’Automotive (che l’Abruzzo è candidato a guidare nel 2028) e altro ancora, il tutto sempre in piena sintonia e condivisione con il Ministro Urso – aggiunge testualmente l’articolo online. La strada è quella giusta e bisogna insistere perché l’Europa cambi approccio e ascolti le industrie europee del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con un po’ di coraggio in più, la ripresa sarebbe più veloce e più forte, e il recupero dei livelli produttivi e occupazionali più solido e certo – riporta testualmente l’articolo online. Intanto, festeggiamo un risultato che non era scontato, respo possibile dal protagonismo politico, in Italia e in Europa, di Giorgia Meloni e di un approccio pragmatico e concreto ai problemi reali dell’economia in questi tempi di guerre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con l’assessore Magnacca abbiamo accompagnato il percorso nazionale sul piano territoriale – Nei mesi scorsi avevamo ricevuto rassicurazioni e anticipazioni del Piano per Atessa che abbiamo accuratamente evitato di diffondere, vincolati dal necessario riserbo per tutelare gli interessi commerciali e strategici del Gruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ottimismo che mostravamo sul futuro di Atessa era fondato e giustificato, e oggi le ragioni appaiono chiare e comprensibili a tutti (tranne a quanti devono ‘per mestiere’ intonare un giorno sì e l’altro pure il de profundis per ragioni facili da comprendere). L’impegno della Regione prosegue nel dotare la Val di Sangro delle infrastrutture logistiche necessarie a far crescere la competitività e l’attrattività del sito produttivo, difendendone il valore, e nel portare avanti i progetti per abbattere i costi energetici, che sono oggi il tallone d’Achille dell’intera industria nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’auspicio è che nel Parlamento europeo e nella Commissione si coalizzi sulle politiche industriali ed energetiche quella stessa maggioranza di centrodestra che si è recentemente manifestata sulle politiche dell’immigrazione, facendo propria la posizione del Governo italiano, che chiede una Transizione energetica ed ambientale sostenibile per le imprese, condotta con la flessibilità necessaria ad assicurare autonomia strategica alla nostra industria, senza strozzarla con vincoli ed obbiettivi irrealistici, che fino ad oggi hanno spalancato le porte del mercato europeo ai marchi cinesi e statunitensi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it