Regione Abruzzo, Stracittadina di Avezzano: Quaglieri, sport, cultura e territorio, una formula vincente che continua a crescere

Regione Abruzzo, nuovo comunicato: Torna domenica 28 giugno ad Avezzano la Stracittadina – Trofeo Nazionale Libertas M/F, giunta alla XIII edizione e confermata tra gli appuntamenti di maggiore richiamo del podismo abruzzese – si apprende dalla nota stampa. L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Celestino di Palazzo Silone dall’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri insieme ai rappresentanti delle istituzioni e degli enti promotori.All’incontro hanno partecipato il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il coordinatore di Avezzano Città della Cultura in Movimento Carmine Silvagni, la presidente della ASD Stracittadina di Avezzano Antonella Di Carlo, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il presidente regionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas e l’amministratore di Edilenergia, main sponsor dell’iniziativa, Berardino Pierleoni e i ragazzi dellaCooperativa sociale ‘Lavoriamo insieme’ – che gestisce la struttura Asl, diretta dal prof Marco Valenti – accompagnati dal coordinatore Massimiliano Misiano – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Libertas e della Federazione Italiana di Atletica Leggera, prenderà il via da Piazza Risorgimento alle ore 19 e prevede una gara competitiva di 10,3 chilometri, una prova non competitiva di 6,9 chilometri e una passeggiata aperta a tutti di 3,45 chilometri.«La Stracittadina di Avezzano è una manifestazione che rappresenta perfettamente il valore sociale dello sport – ha dichiarato l’assessore regionale Mario Quaglieri –. Accanto all’aspetto agonistico, infatti, coinvolge famiglie, giovani e appassionati, trasformando una gara in un momento di partecipazione collettiva – Non si tratta soltanto di una competizione sportiva – ha evidenziato Quaglieri – ma di un appuntamento che offre un’esperienza completa ai partecipanti e alla cittadinanza, valorizzando le eccellenze storiche, culturali e sociali della Marsica”.Accanto alla tradizionale maratona nel circuito cittadino di Avezzano, il programma prevede infatti visite ai principali siti archeologici del territorio, momenti di intrattenimento con concerti e iniziative conviviali, oltre ad attività dedicate alla sostenibilità ambientale, come la passeggiata ecologica con raccolta dei rifiuti.L’assessore ha infine evidenziato il crescente coinvolgimento di cittadini, associazioni e sportivi, elemento che testimonia il successo di una manifestazione diventata negli anni un importante strumento di promozione e valorizzazione del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il programma della manifestazione, i percorsi di gara e le iniziative collaterali che accompagneranno l’evento, destinato ad accogliere ad Avezzano atleti provenienti da diverse regioni italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tutte le informazioni questo il link di approfondimento:https://www.albeholding.it/avezzano-citta-della-cultura-in-movimento/

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it