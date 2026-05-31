Regione Abruzzo, Successo al Porto turistico di Pescara per la manifestazione “RiderDays”

Dal sito della Regione Abruzzo:Si chiude oggi a Pescara l’edizione 2026 di RiderDays, la manifestazione dedicata al mototurismo e alla cultura motociclistica che ha animato le strade della regione in questo week end. L’evento, organizzato da Terramatria in compartecipazione con Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Camera di Commercio Chieti-Pescara e Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, con il patrocinio del Comune di Pescara, si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama motociclistico nazionale, capace di coniugare intrattenimento, promozione territoriale e sviluppo turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Per tre giorni il porto turistico Marina di Pescara si è trasformato in un grande “club house di RiderDays”: non solo motovillage ma soprattutto punto di partenza ideale per scoprire l’Abruzzo, la Regione Verde d’Europa, attraverso itinerari, esperienze e percorsi che hanno unito passione per la moto, turismo e valorizzazione del territorio, coinvolgendo migliaia di appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia – Il programma ha visto un ricco calendario di attività rivolte ad appassionati, famiglie e visitatori: moto tour guidati nell’entroterra abruzzese con visite e degustazioni di prodotti tipici, test ride e aree espositive dedicate alle novità del settore ma anche alle moto storiche e d’epoca, oltre a show, musica dal vivo e street food all’interno del villaggio allestito al Marina di Pescara, e ancora corsi gratuiti di guida, gare di lentezza e momenti di incontro organizzati in collaborazione con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo – Negli anni RiderDays ha registrato una crescita costante della partecipazione proveniente da fuori regione, ai mototour: dal 20 per cento della prima edizione, per questa si registra il 70 per cento di mototuristi che arrivano dalla Campania, Lazio, Marche, Puglia – viene evidenziato sul sito web. Un dato che conferma il ruolo strategico del mototurismo nella promozione dell’Abruzzo e delle sue aree interne, sempre più meta di turismo esperienziale e sostenibile – si apprende dalla nota stampa. “RiderDays rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio regionale – sottolinea il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – perché unisce la passione per le due ruote alla scoperta dei borghi, delle eccellenze enogastronomiche e dei paesaggi abruzzesi – Un evento capace di generare movimento turistico, valorizzare le comunità locali e raccontare l’identità autentica dell’Abruzzo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it