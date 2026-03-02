Regione Abruzzo, Successo dell’Abruzzo alla fiera del turismo BTM di Bari

Dal sito della Regione Abruzzo:Riscontri positivi ha dato la presenza della Regione Abruzzo alla manifestazione fieristica BTM Italia (Business Tourism Management) che si è tenuta alla Fiera del Levante di Bari – precisa la nota online. Si è trattato di un esordio assoluto, a rafforzamento della strategia di promozione avviata dal Dipartimento Turismo di essere presenti su tutti i mercati turistici nazionali.“Il nostro obiettivo – ribadisce il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – è consolidare la presenza sul mercato turistico del Mezzogiorno, in ragione soprattutto dei buoni risultati ottenuti in questi anni sulle presenze provenienti dalle regioni del Sud Italia – A Bari lo spazio espositivo che abbiamo allestito insieme alle Camere di commercio ha presentato una offerta legata alla custodia delle tradizioni e del patrimonio naturale con una visione moderna e sostenibile del viaggio – riporta testualmente l’articolo online. Lo stand abruzzese ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e buyer, confermando l’appeal dei prodotti legati alla natura e all’autenticità”.Positiva anche la risposta arrivata dai tour operator abruzzesi all’invito della Regione e delle Camere di commercio di partecipare per la prima volta alla BTM di Bari – precisa la nota online. Nel capoluogo pugliese erano presenti 12 operatori del settore, rappresentativi di quell’offerta turistica legata al turismo lento e al turismo esperienziale sui quali la Regione sta improntando la propria strategia di promozione – si apprende dalla nota stampa. L’accoglienza allo stand Abruzzo è stata curata dal personale della Regione affiancato dagli operatori del Parco nazionale della Maiella – viene evidenziato sul sito web.

