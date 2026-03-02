- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, Successo dell’Abruzzo alla fiera del turismo BTM di Bari

Dal sito della Regione Abruzzo:Riscontri positivi ha dato la presenza della Regione Abruzzo alla manifestazione fieristica BTM Italia (Business Tourism Management) che si è tenuta alla Fiera del Levante di Bari – precisa la nota online. Si è trattato di un esordio assoluto, a rafforzamento della strategia di promozione avviata dal Dipartimento Turismo di essere presenti su tutti i mercati turistici nazionali.“Il nostro obiettivo – ribadisce il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – è consolidare la presenza sul mercato turistico del Mezzogiorno, in ragione soprattutto dei buoni risultati ottenuti in questi anni sulle presenze provenienti dalle regioni del Sud Italia – A Bari lo spazio espositivo che abbiamo allestito insieme alle Camere di commercio ha presentato una offerta legata alla custodia delle tradizioni e del patrimonio naturale con una visione moderna e sostenibile del viaggio – riporta testualmente l’articolo online. Lo stand abruzzese ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e buyer, confermando l’appeal dei prodotti legati alla natura e all’autenticità”.Positiva anche la risposta arrivata dai tour operator abruzzesi all’invito della Regione e delle Camere di commercio di partecipare per la prima volta alla BTM di Bari – precisa la nota online. Nel capoluogo pugliese erano presenti 12 operatori del settore, rappresentativi di quell’offerta turistica legata al turismo lento e al turismo esperienziale sui quali la Regione sta improntando la propria strategia di promozione – si apprende dalla nota stampa. L’accoglienza allo stand Abruzzo è stata curata dal personale della Regione affiancato dagli operatori del Parco nazionale della Maiella – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

