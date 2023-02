Regione Abruzzo, Superbonus 110%: Campitelli e Quaglieri, Regione acquisterà crediti fiscali dalle banche

- Advertisement -

L’Aquila, 13 feb. – Nella seduta odierna, la giunta regionale d’Abruzzo ha approvato un progetto di legge per l’acquisto dei crediti fiscali esistenti in seguito ai lavori di Superbonus 110%. Si tratta di una operazione senza costi per la Regione che avrà un notevole impatto al settore edile che si trova in un momento molto difficile – Moltissime sono le famiglie, le imprese e professionisti che si sono ritrovati coinvolti nel blocco della cessione dei crediti fiscali e per questo rischiano il fallimento – riporta testualmente l’articolo online. Nello specifico la Regione acquisterà crediti fiscali dalle banche ad un prezzo minore rispetto al valore nominale che compenserà con imposte e contributi che la Regione paga tramite F24. Le banche a loro volta si devono impegnare a tornare ad acquistare altri crediti fiscali a imprese e professionisti e famiglie abruzzesi che stanno eseguendo interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico su edifici siti in Regione Abruzzo – “Siamo molto soddisfatti – hanno sottolineato gli assessori Nicola Campitelli e Mario Quaglieri – per l’approvazione di questa delibera e ringraziamo gli uffici per il lavoro di approfondimento e verifica sulla fattibilità dell’operazione che ci si augura possa dare un contributo reale ad un settore importante come quello dell’edilizia”. (Regflash) US 230213

