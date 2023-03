Regione Abruzzo, Superbonus: Marsilio, “Saranno salvaguardati i diritti acquisiti”

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Entro marzo vedrà la luce un testo di legge che darà certezze al settore edile

Pescara, 2 mar. In relazione alla questione del Superbonus 110%, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a margine dell’odierno Consiglio regionale, riunito in seduta straordinaria, ha dichiarato che “il Governo è disponibile a fare delle aperture fin da subito, con un atteggiamento costruttivo e responsabile allo stesso tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Del resto, – ha proseguito – non si può continuare a raccontare che si possono regalare soldi senza tenere conto del bilancio dello Stato – recita il testo pubblicato online. Era corretto e opportuno intervenire subito per fermare e correggere una macchina impazzita, incardinando nella giusta misura gli incentivi da dare e i soggetti che ne avessero davvero diritto – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo certi, per le interlocuzioni che abbiamo avuto con il governo e con maggioranza, che verranno salvaguardati i diritti acquisiti, così come verranno tutelate le persone e le aziende che hanno aderito in buona fede ad una legge dello Stato e che hanno i crediti incagliati – precisa il comunicato. Una soluzione che consenta la cessione dei crediti e la loro negoziabilità verrà individuata e trovata anche con il contributo delle aziende pubbliche di Stato – Verranno tutelati, in particolare, – ha aggiunto – anche il cratere sismico per il quale esiste una disciplina speciale, le case popolari che rispondono ad un interesse pubblico assolutamente prioritario e le Onlus che sono soggetti deboli, che non hanno capacità economica per poter fare interventi di questa natura – si apprende dal portale web ufficiale. Le principali questioni sul tappeto sono sul tavolo del governo e della maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Lunedì prossimo si depositeranno gli emendamenti e quindi entrerà nel vivo la discussione parlamentare – si apprende dalla nota stampa. Entro il mese di marzo – ha concluso – avremo già un testo di legge che in prima lettura potrà dare già certezze all’intero settore dell’edilizia”. /230302

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it