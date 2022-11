Regione Abruzzo, Sviluppo economico: D’Amario a Lipsia per riunione Alleanza Regioni Automotive Europee.

- Advertisement -

Lipsia (Germania) – Questa mattina, nel cuore della Sassonia, regione chiave per l’industria automobilistica tedesca e dell’intero continente, su iniziativa ufficiale del Comitato Europeo delle Regioni, si è svolta la prima riunione dell’Alleanza delle Regioni Automotive Europee –

Si è trattato di un incontro di alto profilo tra i rappresentanti politici e tecnici di tutte le regioni europee interessate a sostenere e guidare la transizione in questo strategico settore industriale, che ha visto anche la partecipazione del Commissario Europeo per l’occupazione, Nicolas Schmit.

Per l’Italia erano presenti – oltre all’Abruzzo rappresentata dall’Assessore allo Sviluppo Economico Daniele D’Amario – le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Basilicata e Molise – La neo costituta Alleanza delle Regioni ha condiviso ed approvato un documento programmatico – la Dichiarazione di Lipsia che sarà sottoposta direttamente all’attenzione delle presidenza delle Commissione Europea – finalizzato ad istituire un meccanismo a sostegno della transizione giusta ed equilibrata dell’industria automobilistica, anche razionalizzando linee di bilancio comunitario dedicate nei vari fondi e programmi, nonché a realizzare una valutazione territoriale delle conseguenze della trasformazione del settore automobilistico, compresa una mappatura analitica dell’impatto sulla crescita regionale e sull’occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Nella particolare contingenza dell’avvio – anche in Abruzzo – della Programmazione comunitaria 2021 – 27, l’obiettivo di medio–lungo termine di questo nuovo strumento di cooperazione transazionale, consiste nello sviluppare un quadro di ricerca rafforzato per l’innovazione nell’industria automobilistica anche in relazione al delicato tema delle batterie e della catena di approvvigionamento per le materie prime strategiche – La giornata di lavoro si è conclusa con una visita guidata al “Centro Ricerche Porsche”. U.S. 22/11/17

