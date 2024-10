Regione Abruzzo, Sviluppo economico: Magnacca e D’Annuntiis, al lavoro per realizzare opere infrastrutturali e interventi PNRR

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 16 ott. “Cosi come il Presidente Marsilio ha lavorato per attrarre oltre 50 milioni di euro in favore della Regione Abruzzo al tempo della Zes regionale, così oggi, pur nella consapevolezza della competenza esclusiva della struttura centrale della Zes Unica sulla realizzazione delle opere, si è al lavoro per accelerare la realizzazione delle opere e la messa a terra dei fondi PNRR”. A dichiararlo gli assessori alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, nel commentare la delibera, approvata dalla Giunta nel corso dei lavori dell’ultima seduta, che, attraverso uno schema di convenzione, mette in moto una serie di attività di collaborazione tra la Regione Abruzzo con l’utilizzo delle professionalità e le competenze maturate dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016.“Lo abbiamo fatto grazie alla interlocuzione del Presidente Marsilio con il governo centrale per l’attivazione di uno sportello unico in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora siamo impegnati nel realizzare le sei infrastrutture finanziate per circa 59 milioni di euro in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la misura che prevede interventi per il potenziamento della rete viaria ferroviaria, stradale e infrastrutturale in Val di Sangro, Ortona, Vasto e Manoppello” sottolineano gli assessori D’Annuntiis e Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. “Tutto questo – continuano – permetterà di accelerare l’esecuzione delle infrastrutture finanziate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo la responsabilità politica di creare le migliori condizioni perché le opere vengano realizzate al più presto, per l’ammodernamento delle infrastrutture – L’impegno del presidente Marsilio è nel rendere l’Abruzzo ancora più competitivo e in grado di rispondere alle sfide dei mercati – precisa la nota online. Abbiamo chiesto al governo e ottenuto di superare ogni impedimento anche tecnico per dare alla nostra Regione strumenti operativi per la solerte definizione delle opere”.“Per questo nell’ultima seduta di giunta – commentano ancora gli assessori alle Attività Produttive e alle Infrastrutture – su proposta del presidente Marsilio, abbiamo approvato lo schema di convenzione che vedrà l’Ufficio speciale di supporto per la ricostruzione sisma 2016 impegnato ad affiancare la Regione nelle attività di coordinamento degli interventi, mediante la messa a disposizione di adeguate professionalità con esperienza consolidata nelle materie tecnico-amministrative – Attività nelle fasi istruttorie e di monitoraggio che riguarderanno i soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali previsti in Abruzzo nelle zone Zes”.“La Zes unica è una irripetibile opportunità per questa regione di notevole impatto per le aziende abruzzesi e il suo indotto – Ci riferiamo al completamento dell’area industriale di Saletti con l’infrastruttura ferroviaria Fossacesia-Castel di Sangro e della piastra logistica, al completamento delle infrastrutture di collegamento dell’ultimo miglio ferroviario e stradale di Ortona, al completamento delle infrastrutture dell’accessibilità stradale al porto di Vasto e agli interventi di potenziamento e ampliamento delle banchina di levante, del molo martello e del molo sopraflutto, del potenziamento delle rete logistica e dell’hub interportuale nell’area industriale di Manoppello” concludono gli assessori Umberto D’Annuntiis e Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. (com. assess.) /241016

