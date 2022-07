Regione Abruzzo, Sviluppo economico: Sinergia con Amazon per supportare artigiani e piccole e medie imprese 

Dal sito della Regione Abruzzo:

Siglata intesa per incrementare export e promuovere la qualità del Made in Italy

Pescara, 25 lug. Regione Abruzzo e Amazon, in occasione della conferenza stampa tenutasi questa mattina, a Pescara, in Regione, hanno siglato un’intesa volta a sostenere le piccole e medie imprese, con attività di promozione e formazione digitale dedicate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’accordo, nello specifico, prevede il sostegno alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, alla promozione dei prodotti Made in Italy, inclusi quelli abruzzesi, attraverso la vetrina Amazon Made in Italy e l’organizzazione di attività formative dedicate alle piccole e medie imprese – si apprende dalla nota stampa.

Il percorso includerà un Bootcamp, un corso intensivo gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto online da Amazon, in collaborazione con Regione Abruzzo – Sarà aperto a 100 piccole e medie imprese e startup, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online – I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale – Sarà, inoltre, organizzato un webinar dedicato alle imprese locali per far conoscere loro la vetrina Amazon Made in Italy come ulteriore strumento a supporto delle vendite dei propri prodotti.

Oltre 2.000, tra tipicità e prodotti abruzzesi, sono già disponibili in una sezione regionale dedicata nella vetrina Amazon Made in Italy, anche grazie al contributo che deriva dal più ampio accordo di collaborazione con ICE Agenzia per sostenere le piccole e medie imprese italiane, aiutandole a digitalizzare e a vendere i prodotti locali sia in Italia sia all’estero –

Circa il 25% della selezione abruzzese su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Food, oltre il 15% nella categoria Casa e oltre il 10% nella categoria Fashion. Più della metà delle piccole e medie imprese abruzzesi che vendono tramite la vetrina Made in Italy di Amazon esporta i propri prodotti all’estero –

Ad oggi, sono 14 i percorsi regionali nella vetrina Made in Italy di Amazon.it. US/220725



