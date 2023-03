Regione Abruzzo, ultime: Calamità 2017-2109, D’Annuntiis: a breve oltre 30 milioni euro fondi PNRR

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– Pescara, 7 mar – La Giunta regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato la presa d’atto dell’accordo tra il Dipartimento nazionale della Protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

L’accordo destina 30.399.186,09 euro di fondi PNRR per la sistemazione di danni per gli eventi meteorologici degli anni 2017 e 2019. “Il programma – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale Umberto D’Annuntiis – riguarda interventi di difesa valanghiva, di sistemazione dissesti e viabilità, consolidamento, riparazione scogliere, ripristino argini, opere di difesa, messa in sicurezza dei centri abitati.

Importanti risorse che si aggiungono a quelle già destinate alla riduzione del rischio idrogeologico nella nostra regione al fine di garantire più sicurezza ai cittadini e tutela dell’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Continuano con esiti positivi – ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis – le interlocuzioni del Presidente Marco Marsilio con il governo, al fine di attrarre risorse importanti per il nostro territorio”. U.S. 2023/03/07

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it